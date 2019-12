Ο Δημήτρης Μάρης, η Μάλτα και οι «βαθιές αμαρτίες»

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα του Newsbomb.gr η εν λόγω εταιρεία θα έπρεπε κανονικά να φέρει το όνομα «Deep Sins», ήτοι «Βαθιές Αμαρτίες», καθώς έχει εξυπηρετήσει και εξακολουθεί να εξυπηρετεί μια σειρά από πράξεις που θα έπρεπε να εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές, την Αρχή για το Ξέπλυμα, αλλά και από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η Deep Investments είναι σήμερα ένας εκ των βασικών μετόχων της TCB Holdings Ltd, της μητρικής εταιρείας της Stoiximan, αλλά και η βασική εταιρεία με την οποία ο Δημήτρης Μάρης χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του στο χώρο του Τύπου.

Συγκεκριμένα, η Deep Investments εμφανίζεται τους τελευταίους μήνες να είναι ο «αιμοδότης» της 24 Media Συμμετοχική ΑΕ, της ελληνικής εταιρείας στην οποία ανήκουν τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης του Δημήτρη Μάρη.

Μέσα στο δίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2019 η Deep Investments δάνεισε στην 24 Media Συμμετοχική ΑΕ συνολικά 2,5 εκατ. ευρώ.

Αρχικά στις 6 Ιουνίου 2019 καταρτίσθηκε σύμβαση δανείου μεταξύ της 24 Media και της μαλτέζικης συνδεδεμένης εταιρείας του Δημήτρη Μάρη, στη βάση της οποίας η Deep lnνestments χορήγησε στην 24 Media Συμμετοχική ΑΕ έντοκο δάνειο 1,1 εκατ. ευρώ, λήξεως στις 31 Δεκεμβρίου 2024 με επιτόκιο 4%.

Εν συνεχεία στις 30 Αυγούστου 2019 η 24 Media προχώρησε σε νέα δανειακή συμφωνία με την Deep lnνestments. Συγκεκριμένα, χορήγησε στην 24 Media Συμμετοχική ΑΕ έντοκο δάνειο 1,4 εκατ. ευρώ, λήξεως στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ξανά με επιτόκιο 4%.

Όπως ανέφεραν οι εν λόγω συμβάσεις, σκοπός των δανείων ήταν «η χρηματοδότηση των τρεχουσών κεφαλαιακών αναγκών της 24 Media και των θυγατρικών της, καθώς και η χρηματοδότηση των στρατηγικών της επενδύσεων».

Αυτό ίσχυσε σε μεγάλο βαθμό, καθώς τα δάνεια αυτά κάλυψαν τα έξοδα από το «λουκέτο» που έβαλε ο Μάρης στον ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό News247-88,6, τον οποίο μετέτρεψε σε μουσικό ραδιόφωνο (όπως προέβλεπε και η άδειά του από το ΕΣΡ).

Το γεγονός ότι σε ετήσια βάση η 24 Media θα πρέπει να πληρώνει 100.000 ευρώ σε τόκους στην Deep lnνestments για τα εν λόγω δάνεια, είναι περίεργο δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά «από την μια τσέπη του Δημήτρη Μάρη θα πηγαίνουν στην άλλη».

Ωστόσο, από άποψη φορολογίας αυτό εξηγείται. Εκείνο που δεν εξηγείται είναι η οικονομική δυνατότητα της Deep lnνestments να χορηγεί τα εν λόγω δάνεια.

Από τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της Deep lnνestments, όπως αυτές υπογράφηκαν στις 4 Ιουλίου 2019 από την λογιστική εταιρεία Camilleri Spiteri της Μάλτας, προκύπτει πως η μαλτέζικη εταιρεία του Δημήτρη Μάρη είναι γεμάτη «σκελετούς».

Τι είδους σκελετούς;

Αρνητικά κεφάλαια, πλήθος δανείων, αλλά και γεμάτη απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη, μια εικόνα που συνήθως συναντάται σε εταιρείες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος.

Η εταιρεία που μπαίνει μέσα αλλά κρατά όρθια τα media του Μάρη



Συγκεκριμένα, η Deep lnνestments εμφανίζεται να έχει πάρει ένα δάνειο ύψους 16 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένη επιχείρηση, λήξης στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με επιτόκιο 8%, για το οποίο έχει βάλει ως ενέχυρο το 33,75% των μετοχών της TCB Holdings Ltd, της μητρικής δηλαδή εταιρείας της Stoiximan.

Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται να έχει χορηγήσει δάνειο ύψους 4,5 εκατ. ευρώ σε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση, λήξης 31 Δεκεμβρίου 2023, με επιτόκιο 4%. Εάν σε αυτό το δάνειο αθροιστούν και τα προαναφερόμενα δάνεια 2,5 εκατ. ευρώ προς την 24 Media, συνολικά το διάστημα 2023-2025 η μαλτέζικη εταιρεία έχει απαιτήσεις από συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Αν και η Deep lnνestments δεν εμφανίζεται να έχει έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες, ωστόσο στο τέλος του 2018 είχε καταθέσεις 3,4 εκατ. ευρώ. Παρά την ύπαρξη αυτών των καταθέσεων, το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ήταν αρνητικό κατά 213.812 ευρώ.

Δηλαδή η εταιρεία έκαιγε χρήματα πιο γρήγορα από ότι έβγαζε από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι καταβάλει ετησίως για τόκους 1,28 εκατ. ευρώ, ενώ λαμβάνει έσοδα από τόκους 280.000 ευρώ.

Πιο απλά, δαπανά 1 εκατ. ευρώ περισσότερα από όσα εισπράττει.

Η συγκεκριμένη ωστόσο μαλτέζικη εταιρεία που ετησίως «μπαίνει μέσα» κατά 1 εκατ. ευρώ, εμφανίζεται να κρατά όρθια τα ΜΜΕ του Δημήτρη Μάρη με αμφιλεγόμενες ενέσεις ρευστότητας, που στα χαρτιά εμφανίζονται ως δάνεια.

Ένας από τους λογιστικούς ακροβατισμούς των μαλτέζικων εταιρειών του Μάρη που τραβάει την προσοχή σχετίζεται και με το ενέχυρο του 33,75% των μετοχών της TCB Holdings Ltd, της μητρικής δηλαδή εταιρείας της Stoiximan. Προ έτους, το 36,75% της TCB Holdings Ltd, που ανήκε στον Φώτη Μπόμπολα, πρώην συνεργάτη του Δημήτρη Μάρη πουλήθηκε στη θυγατρική του ΟΠΑΠ, Opap Investments έναντι 50 εκατ. ευρώ. Για τη συναλλαγή αυτή το σύνολο της TCB Holdings Ltd τιμολογήθηκε στα 189 εκατ. ευρώ, ήτοι 12 φορές (!) τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κέρδη της για το έτος 2017.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα της TCB Holdings Ltd ενσωμάτωσαν το 2017 και ένα έκτακτο μέρισμα, το οποίο δεν επαναλήφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του 2018. Έτσι, τα EBITDA της TCB Holdings Ltd διαμορφώθηκαν το 2018 σε μόλις 8,7 εκατ. ευρώ, από 15,7 εκατ. ευρώ το 2017. Αρκεί να σημειωθεί πως εάν η πώληση του 36,75% της TCB Holdings Ltd είχε γίνει το 2018 ακόμη και εάν ο πολλαπλασιαστής κερδών παρέμενε στο 12, η εταιρεία θα είχε αξία 104,4 εκατ. ευρώ, ήτοι 85 εκατ. ευρώ μικρότερη σε σχέση με το ύψος της τελικής συμφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση το ποσοστό του Φώτη Μπομπολα θα άξιζε 38,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 12 εκατ. ευρώ λιγότερα από όσο τελικά πουλήθηκε.

Δείτε εδώ τα ντοκουμέντα της Deep Investments

Αλλά τα πράγματα είναι ακόμη πιο περίπλοκα. Όπως προαναφέρθηκε το 33,75% των μετοχών της TCB Holdings Ltd που έβαλε ως ενέχυρο ο Δημήτρης Μάρης κάλυψε δάνειο 16 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι η αξία του ενεχύρου πρέπει να υπερκαλύπτει το δανειζόμενο ποσό, μπορεί κανείς να υποθέσει πως η αξία του εν λόγω ποσοστού είναι μεγαλύτερη των 16 εκατ. ευρώ. Αλλά πόσο μεγαλύτερη; Διότι εάν τιμολογούνταν με βάση την τιμή που προέκυψε μετά τη διεξαγωγής της έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence), του Ομίλου Stoiximan από τον ΟΠΑΠ στα τέλη του 2018, τότε θα είχε αξία 63 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει πως ο Δημήτρης Μάρης θα μπορούσε να δανειστεί μέσω της Deep Investments τριπλάσιο ποσό από αυτό που δανείστηκε ή θα μπορούσε να βάλει μικρότερο αριθμό μετοχών ως collateral.

Αυτό που έχει σημασία είναι το ότι η – άνευ δραστηριότητας- Deep Investments, αλλά και πλήθος άλλων μαλτέζικων εταιρειών που διαθέτει ο Δημήτρης Μάρης, επιτρέπουν να χάνονται τα ίχνη για την προέλευση των χρημάτων που ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας επενδύει στις επιχειρήσεις Τύπου που διαθέτει στην Ελλάδα.

Και μάλιστα, αυτό γίνεται με ανοχή των φορολογικών αρχών, οι οποίες έχουν ήδη εδώ και μια πενταετία ορθάνοικτο μέτωπο με τον επιχειρηματία, σε βάρος του οποίου έχουν βεβαιώσει φοροδιαφυγή ύψους 35 εκατ. ευρώ !