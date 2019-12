Ο Μάρης, οι διαφημίσεις της Stoiximan Ltd και το «κοστούμι» της φοροδιαφυγής

Σήμερα, 4/12/2019, το Newsbomb.gr παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν πως ο κ. Μάρης έχει εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια στο Stoiximan, τις ίδιες μεθόδους που είχε ακολουθήσει προ 15ετίας ως συνεργάτης της BET and WIN και για τις οποίες ελέγχεται ήδη από τις ελληνικές φορολογικές και εισαγγελικές αρχές για φοροδιαφυγή άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, στη βάση καταγγελιών που έγιναν προ διετίας και οι οποίες βασίζονταν σε υλικό δικογραφιών που εξετάσθηκαν από την κυπριακή Δικαιοσύνη, οι τότε εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης άνοιξαν επίσημη έρευνα σε βάρος του Δημήτρη Μάρη. Λίγο νωρίτερα οι φορολογικές αρχές είχαν αξιοποιήσει μέρος από τα προαναφερόμενα στοιχεία για να τεκμηριώσουν φοροδιαφυγή ύψους άνω των 35 εκατ. ευρώ από την πλευρά του Μάρη.

Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες – που έχουν ήδη προβληθεί από τα εγχώρια ΜΜΕ- ο Δημήτρης Μάρης διακίνησε αφορολόγητα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μέσω μιας σειράς εμβασμάτων από ξένες εταιρείες, κυπριακές και μαλτέζικες, τα νομιμοποίησε με επενδύσεις στην Ελλάδα (ακίνητα, ΜΜΕ και στο διαδικτυακό στοιχηματισμό).

Ειδικότερα, το διάστημα 2003-2005 εισέπραξε περί τα 8 εκατ. ευρώ μερίδιο από την εκμετάλλευση του betoto.com, ως συνέταιρος στην Ελλάδα του αυστριακού ομίλου εταιρειών BET and WIN.

Το 2005 εισέπραξε 18,94 εκατ. ευρώ ως τίμημα αποζημείωσης για την εξαγορά του μεριδίου του από την BET and WIN για την δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Παράλληλα, διαχειρίστηκε περί τα 10 εκατ. ευρώ ως συνεργάτης μάρκετινγκ της BET and WIN στην Ελλάδα, εισπράττοντας και το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, καθώς έβαζε τις διαφημίσεις της BET and WIN σε ιστοσελίδες δικών του συμφερόντων.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα οποία φέρονται να έχουν τεκμηριωθεί από εισαγγελικές και φορολογικές αρχές, καμία από τις ανωτέρω δραστηριότητες που παρασχέθηκαν στην Ελλάδα δεν είχε δηλωθεί σε φορολογικές δηλώσεις. Ως εκ τούτου δεν καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογούσε.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Δεδομένου ότι η προ 15ετίας φοροδιαφυγή του κ. Δημήτρη Μάρη αποκαλύφθηκε από τις εισαγγελικές και φορολογικές αρχές θα περίμενε κανείς πως ο επιχειρηματίας θα ήταν προσεκτικός και δεν θα ακολουθούσε τις ίδιες παράνομες πρακτικές. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Ο επιχειρηματίας συνέχισε να φορά το ίδιο «κοστούμι» για να φοροδιαφεύγει. Το Newsbomb.gr φέρνει σήμερα στο φως στοιχεία που δείχνουν πως ο Δημήτρης Μάρης χρησιμοποιούσε ως πρόσφατα τα διαφημιστικά κονδύλια της μαλτέζικης Stoiximan Ltd -σήμερα έχει μετονομαστεί σε TCB Holdings Ltd και το 36,75% της εταιρείας ανήκει στον ΟΠΑΠ- ως δεκανίκια για τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του. Ωστόσο, όπως είχε συμβεί και το 2005 με την BET and WIN, αυτά τα χρήματα δεν εμφανίζονται στην Ελλάδα από τις ελληνικές εταιρείες του Μάρη, οι οποίες μένουν όρθιες από δάνεια μαλτέζικων εταιρειών, όπως η αμφιλεγόμενη Deep Investments στην οποία αναφέρθηκε χθες 3/12/2019 το Newsbomb.gr.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Stoiximan Ltd, το 2017 η εταιρεία είχε προχωρήσει σε δαπάνες διαφήμισης και μάρκετινγκ συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ (16,9 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια). Αυτό το κονδύλι ήταν κατά 140% περίπου αυξημένο σε σχέση με το 2016 όταν η Stoiximan Ltd είχε δαπανήσει για διαφήμιση και μάρκετινγκ μόλις 7,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες οικονομικές καταστάσεις, η Stoiximan Ltd είχε το 2017 αναλάβει δεσμεύσεις για αθλητικές χορηγίες 8,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το 2016.

Δεδομένου ότι οι διαφημίσεις του Stoiximan.gr κατέκλυζαν και κατακλύζουν τα site της 24 Media Συμμετοχική ΑΕ, της ελληνικής εταιρείας του Δημήτρη Μάρη, θα περίμενε κανείς πως η εν λόγω εταιρεία θα εμφάνιζε αυξημένες εισπράξεις διαφημιστικών εσόδων, προερχόμενες από την μαλτέζικη Stoiximan Ltd που σήμερα έχει μετονομαστεί σε TCB Holdings Ltd.

Αντί αυτού, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις η 24 Media Συμμετοχική ΑΕ είχε μηδενικό κύκλο εργασιών το 2017 και κύκλο εργασιών μόλις 20,33 ευρώ το 2016.

Η ίδια εταιρεία είχε το 2017 κέρδη 335.746 ευρώ από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων, αλλά και έξοδα διοίκησης 343.686 ευρώ. Ως αποτέλεσμα εμφάνισε ζημίες 55.560 ευρώ στο σύνολο της χρήσης και πλήρωσε φόρο μόλις 1.000 ευρώ!

Παρόλα αυτά η 24 Media Συμμετοχική ΑΕ, που κουβαλούσε το 2017 ένα δάνειο ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, είδε τα ταμειακά της διαθέσιμα να αυξάνονται στα 591.665 ευρώ, από 91.110 ευρώ το 2016! Πως; Αυτό αρμόδιος να το απαντήσει είναι ο Δημήτρης Μάρης. Ο οποίος πρέπει να απαντήσει και το πώς τιμολογούνται και πληρώνονται οι διαφημίσεις του Stoiximan.gr που φιλοξενούν οι ιστοσελίδες του.

Άλλωστε αυτή η «ελευθερία» του Μάρη να διακινεί αφορολόγητα χρήματα που βγάζει από το διαδικτυακό στοιχηματισμό, εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων πως αποτελεί το βασικό λόγο που ο συνιδιοκτήτης του Stoiximan.gr δεν εμφανίζεται πλέον τόσο θετικός στην ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου της TCB Holdings Ltd στον ΟΠΑΠ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής θα αποστερούσε από τον Μάρη τη δυνατότητα να δίνει σωρηδόν δάνεια στις μαλτέζικες, κυπριακές και ελληνικές εταιρείες του και να κάνει ελεύθερα παιχνίδι με μετοχές – ενέχυρα σε ένα διαρκές γαϊτανάκι φοροδιαφυγής και πιθανότατα ξεπλύματος χρήματος. Σε κάθε περίπτωση, η κατάληξη του σχετικού επιχειρηματικού εγχειρήματος θα δείξει το εάν όσοι υποστηρίζουν τα παραπάνω έχουν δίκαιο ή όχι.

Δεδομένης της προεργασίας που έχει γίνει από τις εισαγγελικές αρχές θα περίμενε κανείς πως οι προαναφερθείσες πράξεις θα εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές, την Αρχή για το Ξέπλυμα, αλλά και από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι οποίες κατά τους γνωρίζοντες θα πρέπει να ελέγξουν τόσο την 24 Media Συμμετοχική ΑΕ, όσο και την KAIZEN DIGITAL SERVICES AE, τη θυγατρική της TCB Holdings Ltd που υποστηρίζει το Stoiximan.gr.