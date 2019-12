Ο Δημήτρης Μάρης, το «κρυφτούλι» με την Κύπρο και οι Ltd αγνώστου... πατρός

Η πρακτική του Δημήτρη Μάρη να μην εμφανίζεται ως ο πραγματικός δικαιούχος σε εταιρείες συμφερόντων του κατά παράβαση της κυπριακής νομοθεσίας και των Κοινοτικών Οδηγιών (Ε.Ε.) 2015/849 και (Ε.Ε.) 2018/843, είναι πιθανόν να τον φέρει σύντομα αντιμέτωπο με τις κυπριακές Αρχές και συγκεκριμένα με την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Κύπρου.

Το Newsbomb.gr έχει ήδη από τις 3 Δεκεμβρίου αποκαλύψει το δίκτυο των μαλτέζικων εταιρειών που χρησιμοποιεί ο Δημήτρης Μάρης προκειμένου να εξαφανίζει τα ίχνη της προέλευσης των κεφαλαίων με τα οποία χρηματοδοτεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του στην Ελλάδα και αλλού.

Σήμερα το Newsbomb.gr αποκαλύπτει το πώς ο βασικός μέτοχος της Stoiximan έχει εκχωρήσει τους τελευταίους μήνες μέσω των μαλτέζικων εταιρειών του Deep Investments Ltd και Padian Ltd στην κυπριακή εταιρεία Tisarko Ltd συνολικά 7.181 μετοχές της TCB Holdings Ltd, της μητρικής εταιρείας της Stoiximan.

Η πρώτη εκχώρηση έγινε από την Padian προς την Tisarko στις 2 Αυγούστου 2019 και αφορούσε σε 3.056 μετοχές της TCB Holdings.

Η δεύτερη εκχώρηση έγινε από την Deep Investments προς την Tisarko στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και αφορούσε σε 4.125 μετοχές της TCB Holdings.

Οι λόγοι της εκχώρησης αυτής δεν είναι ξεκάθαροι. Το πιο πιθανόν είναι πως οι μετοχές χρησιμοποιούνται ως ενέχυρο για να δικαιολογηθεί κάποιου είδος δανεισμός είτε από την Tisarko, είτε προς την Tisarko.

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει το Newsbomb.gr, ο Δημήτρης Μάρης έχει βάλει ενέχυρο το 33,75% των μετοχών της TCB Holdings Ltd για να λάβει δάνειο 16 εκατ. ευρώ. Την ίδια πρακτική πιθανότητα εφαρμόζει και με τη μεταφορά των μετοχών της TCB στην κυπριακή Tisarko.

Υπενθυμίζεται πως η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα στις 31 Οκτωβρίου 2019, την έγκριση της συγκέντρωσης, που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων διαδικτυακών παιγνίων της εταιρείας με την επωνυμία GML Interactive Ltd, 100% θυγατρική εταιρεία της TCB, από τον ΟΠΑΠ και τις Deep Investments Ltd και Padian Ltd. Μετά τη σχετική έγκριση ο ΟΠΑΠ απέκτησε τον από κοινού, με τους δύο μετόχους της TCB, έλεγχο των δραστηριοτήτων της Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό όμως που δεν αναφερόταν στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής ήταν πως μέρος των μετοχών της TCB ανήκουν στην Tisarko, ο πραγματικός δικαιούχος της οποίας δεν είναι γνωστός!

Εταιρεία αγνώστου... πατρός

Από την έρευνα του Newsbomb.gr προκύπτει πως η Tisarko Ltd συστάθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με το καταστατικό και το μετοχολόγιο που έχει κατατεθεί στο γραφείο Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 6 Οκτωβρίου 2017 η πρώτη μέτοχος της εταιρείας ήταν η Χριστίνα Α. Τ. , Ελληνίδα υπήκοος που εμφανίζεται να κατέχει 1.000 μετοχές ή το 100% της εταιρείας, έως τις 8 Ιανουαρίου 2018.

Από τις 8 Ιανουαρίου 2018 έως τις 8 Ιουνίου 2018, για ένα εξάμηνο, οι μετοχές άλλαξαν χέρια. Η Χριστίνα Ά. Τ., τις μεταβίβασε στην AXATRUST SECRETARIAL LIMITED, μιας κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 και ειδικεύεται στις συστάσεις εταιρειών, κάνοντας «επιθετικό marketing» με το προνομιακό φορολογικό καθεστώς που παρέχει η Κύπρος.

Στις 8 Ιουνίου 2018 οι μετοχές η Tisarko Ltd άλλαξαν για τρίτη φορά χέρια. Περιήλθαν από την AXATRUST SECRETARIAL LIMITED, στην κατοχή του Α. Α. Πρόκειται για τον επικεφαλής δικηγορικής κυπριακής εταιρείας που εδρεύει στη Λεμεσό και η οποία σύμφωνα με την ιστοσελίδα της παρέχει μεταξύ άλλων και «υπηρεσίες σε εξωδικαστηριακό επίπεδο για την διαχείριση επιχειρηματικών, περιουσιακών και προσωπικών υποθέσεων, όπως πολιτογραφήσεις, κτηματολογικές και φορολογικές υποθέσεις καθώς και εξωδικαστηριακή επίλυση διαφορών».

Σήμερα, λοιπόν, ο δικηγόρος Α.Α. εμφανίζεται να διαθέτει το 100% των μετοχών της Tisarko Ltd και μαζί με αυτές τις μετοχές και το ποσοστό των μετοχών της TCB Holdings Ltd, της μητρικής εταιρείας της Stoiximan, που η Deep Investments Ltd και η Padian Ltd μεταβίβασαν στην Tisarko.

Ο πραγματικός δικαιούχος

Αν ο δικηγόρος Α.Α. είναι ο πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) της Tisarko Limited ή απλά κατέχει τις μετοχές στη βάση ιδιωτικού συμφωνητικού, αυτό είναι κάτι που θα το εξετάσουν η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Κύπρου, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων της Κύπρου και η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων της Ελλάδος.

Αυτό διότι η νομοθεσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο είναι πολύ αυστηρή σε σχέση με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην αγορά τυχερών παιγνίων.

Είναι ενδεικτικό πως «Ο περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμος του 2018 (52(I)/2018)» της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρει πως «πραγματικός δικαιούχος» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο (α) τελικά κατέχει ή ελέγχει μια εταιρεία, κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 81 του περί Εταιρειών Νόμου, η δε εκ φυσικού προσώπου κατοχή ή έλεγχος ποσοστού ύψους τουλάχιστον 10% των μετοχών και ή των δικαιωμάτων ψήφου για δημόσιες εισηγμένες εταιρείες και ποσοστού τουλάχιστον 5% για μη δημόσιες εισηγμένες εταιρείες θεωρείται ότι καθιστά το εν λόγω φυσικό πρόσωπο πραγματικό δικαιούχο, ή (β) κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ασκεί έλεγχο στη διαχείριση ή και στη διοίκηση της εταιρείας».

Αναμφισβήτητα, στην περίπτωση της Tisarko, εταιρείας που διαθέτει ποσοστό των μετοχών της TCB Holdings Ltd, της μητρικής εταιρείας της Stoiximan, θα πρέπει να εξακριβωθεί ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος, δεδομένου ότι η Stoiximan δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες στην Κύπρο.

Εάν διαπιστωθεί πως πραγματικός δικαιούχος της Tisarko Limited είναι ο δικηγόρος Α. Α., τότε δεν τίθεται ζήτημα. Ωστόσο, εάν προκύψει πως δεν είναι εκείνος που ασκεί τον πραγματικό έλεγχο στη διαχείριση και στη διοίκηση της εταιρείας τότε ο πέλεκυς θα πέσει βαρύς. «Ο περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμος του 2018 (52(I)/2018)» της Κύπρου προβλέπει στο άρθρο 72 για την «παροχή ψευδών πληροφοριών» τα εξής: «Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παρέχει στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πληροφορίες ψευδείς ή παραπλανητικές διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές».

Πέραν της Κύπρου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Tisarko, έχει ειδικό ενδιαφέρον και για την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων της Ελλάδος. Αυτό διότι σύμφωνα με τον κανονισμό διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου της ΕΕΕΠ για να αδειοδοτηθεί μια εταιρεία στην Ελλάδα θα πρέπει στην αίτηση που καταθέτει στην Επιτροπή να αναφέρει τη μετοχική σύνθεση, κάνοντας αναλυτική αναφορά στα ποσοστά εκάστου μετόχου ή εταίρου του αιτούντος, με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου (Ultimate Beneficiary Owner).Ακόμη, θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου, με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το εταιρικό μητρώο της Μάλτας η Tisarko Ltd αναφέρεται μεταξύ των μετοχών της TCB Holdings Ltd, μαζί με τις Padian Ltd, Prismac Ltd, Deep Investments Ltd, Skygame Ltd και την Ilavaro Ltd.

Ο Δημήτρης Μάρης είναι άμεσα συνδεμένος με τις μαλτέζικες Padian και Deep Investments Ltd, αλλά η μετοχική του παρουσία στις κυπριακές οντότητες πρέπει να διερευνηθεί από τις εποπτικές Αρχές, με τις οποίες φαίνεται πως παίζει ένα διαρκές «κρυφτούλι».

