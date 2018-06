MotoGP: «Περίπατος» για Λορένθο στην πίστα της Καταλονίας

O Ισπανός τερμάτισε πρώτος στον αγώνα της Καταλονίας με δεύτερο τον συμπατριώτη του και επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Μαρκ Μάρκεθ με Honda και τρίτο τον Ιταλό Βαλεντίνο Ρόσι με Yamaha.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχής φετινή νίκη του Λορένθο, μετά την αντίστοιχη προ δύο εβδομάδων στην Ιταλία και η 5η του συνολικά στην πίστα Μοντμέλο της Καταλονίας.

«Πετυχαίνοντας μια δεύτερη διαδοχική νίκη, είναι καταπληκτικό πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα στο πρωτάθλημα», δήλωσε μετά τη νίκη του ο Λορένθο.

First Mugello, now the Circuit de Barcelona-Catalunya ?



Jorge Lorenzo conquers the #CatalanGP! pic.twitter.com/2Vh4KCoUy4