Formula 1: Νικητής στο Όστιν ο Ράικονεν - Πήρε παράταση η «στέψη» του Χάμιλτον (pics&vid)

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull αν και ξεκίνησε από τη 18η θέση, ενώ τρίτος ήταν ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον με Mercedes που το Σάββατο (20/10) είχε εξασφαλίσει την pole position. Όμως o Χάμιλτον χρειαζόταν 8 βαθμούς περισσότερους από τον Φέτελ για να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής για 5η φορά, κάτι που δεν κατάφερε! Ο Γερμανός οδηγός της Φεράρι ήταν 4ος και έμεινε «ζωντανός», με βάση τα μαθηματικά, στη «μάχη» του τίτλου που θα κριθεί την επόμενη Κυριακή (28/10) στο Μεξικό.

Vettel's race and title hopes were almost over before the end of Lap 1 ? #USGP ?? #F1 pic.twitter.com/o13JaOxub8 — Formula 1 (@F1) October 21, 2018

Συγκλονιστική ήταν η προσπάθεια του Χάμιλτον να περάσει στη 2η θέση, με τον Βρετανό να βρίσκεται πίσω από το δίδυμο κορυφής των Ράικονεν, Φερστάπεν. Φτάνοντας στον γύρο 48, ένα δευτερόλεπτο χώριζε το ένα μονοθέσιο από το άλλο, ενώ αντίστοιχη ήταν πλέον η διαφορά των Μπότας, Φέτελ. Όμως, παρότι ο Χάμιλτον επιτέθηκε δις στον Φερστάπεν δύο γύρους πριν το τέλος, δεν τα κατάφερε.

Υπήρξε μάλιστα αλλαγή πίσω τους, αφού ο Φέτελ πέρασε τον Μπότας και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.

Ο Χάμιλτον προηγείται με 70 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Φέτελ στη βαθμολογία των οδηγών, με τρεις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Η τελική κατάταξη



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 346 βαθμοί

2. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 276

3. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Ferrari) 221

4. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 217

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 191

6. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) 146

7. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) 61

8. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 55

9. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Force India) 54

10. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Force India) 53

11. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/McLaren) 50

12. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Renault) 45

13. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Haas) 31

14. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Toro Rosso) 28

15. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Sauber) 21

16. Στόφελ Βάντουρν (Βέλγιο/McLaren) 8

17. Λανς Στρολ (Καναδάς/Williams) 6

18. Μάρκους Έρικσον (Σουηδία/Sauber) 6

19. Μπρέντον Χάρτλεϊ (Νέα Ζηλανδία/Toro Rosso) 2

20. Σεργκέι Σιρότκιν (Ρωσία/Williams) 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 563 βαθμοί

2. Ferrari 497

3. Red Bull-Tag Heuer 337

4. Renault 106

5. Haas-Ferrari 86

6. McLaren-Renault 58

7. Racing Point Force India-Mercedes 48

8. Toro Rosso-Honda 30

9. Sauber-Ferrari 27

10. Williams-Mercedes 7

* Η Force India, η οποία μετονομάστηκε σε Racing Point Force India, έχασε τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει στην κατάταξη των κατασκευαστών πριν από το βελγικό γκραν πρι, μετά την εξαγορά της.