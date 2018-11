Κάταγμα στη σπονδυλική στήλη χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο η ζωή της υπέστη η 17χρονη Σοφία Φλόερς, η οδηγός της Formula 3 που πρωταγωνίστησε σε ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η νεαρή Γερμανίδα οδηγός της Van Amersfoort Racing με ανάρτησή της στο Twitter μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση έστειλε καθησυχαστικό μήνυμα στους φίλους της. «Ήθελα να ενημερώσω τους πάντες ότι είμαι καλά αλλά θα μπω στο χειρουργείο αύριο (σ.σ. Δευτέρα) το πρωί. Ευχαριστώ την @fia, την @hwaag_official και την @MercedesAMGF1 που με φροντίζουν και ευχαριστώ όλους όσοι στέλνουν μηνύματα υποστήριξης» έγραψε η Φλόερς.

Την ίδια ώρα κόβει την ανάσα και το νέο βίντεο σε αργή κίνηση που έχει καταγράψει από ψηλά την «εκτόξευση» του μονοθεσίου της Γερμανίδας οδηγού.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.