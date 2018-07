H ŠKODA με το νέο SUV ŠKODA KAROQ χορηγός του EJEKT Festival 2018

Στο κορυφαίο open air μουσικό φεστιβάλ της Αθήνας, όπου πρωταγωνιστής ήταν ο περίφημος Nick Cave με τους The Bad Seeds, η ŠKODA έδωσε την ευκαιρία στους fans να ROQ-άρουν με το νέο της SUV, το ŠKODA KAROQ.



Eνώ οι βρετανικές μπάντες Editors και Wolf Alice, οι Αμερικανοί Protomartyr αλλά και ο Έλληνας Jack Heart, ζέσταιναν το κοινό για αυτό που θα επακολουθούσε, η ŠKODA παρότρυνε τον κόσμο να κάνει ένα ευχάριστο διάλειμμα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Δύο ŠKODA KAROQ - το αυτοκίνητο που είναι σχεδιασμένο για να μετατρέπει την κάθε μέρα σε μια νέα εμπειρία - περιμέναν το κοινό να τα γνωρίσει από κοντά. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν η δράση “ROQ YOUR SELF”, με την οποία η μάρκα «προκαλούσε» όσους έδωσαν το «παρών» να αποδείξουν εάν θα μπορούσαν να ανήκουν στο Hall of Fame θρυλικών rock stars, αφού σε ένα τραμπολίνο, μπορούσαν να παρουσιάσουν σε ένα slow motion video πως θα ROQ-αραν με τον Nick Cave, εάν βρισκόντουσαν on stage.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ŠKODA βρέθηκαν ο instagrammer και aerial photographer Κώστας Σπαθής, που αποτύπωσε με το προσωπικό του στυλ στιγμιότυπα από τη δράση που λάμβανε χώρα, αλλά και η ηθοποιός Ευαγγελία Συριοπούλου, που υποδέχτηκε τον κόσμο που προσερχόταν, αλλά και ROQ-αρε με το ŠKODA KAROQ.

Η Marketing Μanager της ŠKODA, Μυρτώ Μπουτραχάνη, δήλωσε σχετικά με τη χορηγία της ŠKODA στο EJEKT Festival: «Έχοντας μπει σε μια νέα εποχή με τη ŠKODA, χαιρόμαστε που αναπτύσσουμε νέες συνέργειες, όπου έχουμε τη δυνατότητα μέσω μιας δημιουργικής προσέγγισης να έρθουμε πιο κοντά με το κοινό μας και να του δώσουμε τη δυνατότητα να γνωρίσει τη νέα εκπληκτική γκάμα μοντέλων μας αλλά και όλες τις καινοτομίες που προσφέρει η μάρκα».

Με δυναμική σιλουέτα και συναρπαστικό σχεδιασμό, το νέο ŠKODA KAROQ, ξεχωρίζει. Mε τις εντυπωσιακές ικανότητες ενός SUV, ασυναγώνιστη ευρυχωρία, απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας και συνδεσιμότητας αλλά και προηγμένες τεχνολογίες, επαναπροσδιορίζει την κατηγορία και ανοίγει έναν ολόκληρο, νέο κόσμο οδήγησης. #ΚΑROQYOURWORLD.

Για να είστε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τα νέα της ŠKODA μπορείτε να κάνετε like στο Facebook: ŠKODA Greece, @SKODAGreece & follow στο Instagram: Skoda_greece.