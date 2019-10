O James Bond στην καινούργια του ταινία θα οδηγήσει 4 Aston Martin

Η Aston Martin είναι η αγαπημένη μάρκα του πιο διάσημου πράκτορα του κόσμου, ο οποίος στη νέα του ταινία No Time To Die δεν θα ξέρει ποια να πρωτο- διαλέξει.

Του Γιάννη Σκουφή

Σε κάθε ταινία του θρυλικού 007 μια τουλάχιστον Aston Martin δηλώνει το παρόν. Στο νέο όμως επεισόδιο της σειράς δεν θα πρωταγωνιστήσει μια μόνο Aston Martin, αλλά συνολικά τέσσερις. Δύο από το παρελθόν, οι DB5 και V8 Vantage, μια από το παρόν, η πανέμορφη DBS Superleggera και μια από το μέλλον, η Valhalla.

Για την DB5 η παρουσία της στην 25η ταινία James Bond θα είναι συνολικά η 9η, ενώ η V8 Vantage επανεμφανίζεται έπειτα από 30 και πλέον χρόνια και την ταινία The Living Daylights (Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη) του 1987.

H Valhalla θα είναι μόλις το δεύτερο αυτοκίνητο με τον κινητήρα στο κέντρο που θα οδηγήσει ο 007, καθώς το προηγούμενο είναι η Lotus Esprit στο For Your Eyes Only (Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Για τα μάτια σου μόνο) του 1981.

Το τελευταίο μοντέλο της βρετανικής εταιρείας που επιβεβαιώθηκε ως συμμετοχή στο No Time To Die είναι η DBS Superleggera, η οποία πρόσφατα απέκτησε μια ειδική έκδοση James Bond με αφορμή τα 50 χρόνια από την 6η ταινία της σειράς On Her Majesty’s Secret Service (Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Στην υπηρεσία της Α.Μ.)