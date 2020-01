Το τελευταίο αντίο δεν θα μπορούσε να μην έχει ρετρό διάθεση, χαρμολύπη και Beatles. Στο βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων, βλέπουμε την πορεία του αγαπημένου μας «Σκαραβαίου» από το χθες στο σήμερα πάντα με τη βοήθεια του Let it be.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr