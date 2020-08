Η όμιλος Hyundai έχει εξελίξει νέο σύστημα κλιματισμού που καθαρίζει τον αέρα

Το καινούργιο air condition θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην Κορέα και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο.

Του Γιάννη Σκουφή

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα αλλά και η πανδημία του κορονοϊου αναγκάζει τις εταιρείες να εξελίσσουν συστήματα κλιματισμού που σε κάποιο βαθμό έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των αυτοκινήτων.

Ένα τέτοιο σύστημα έχει εξελίξει και ο όμιλος Hyundai και σύμφωνα με τους μηχανικούς του σημαντικό ρόλο παίζουν τρία υποσυστήματά του, τα οποία ονομάζονται After Blow, Multi Air Mode και Fine Dust Indicator.

To After Blow, που σε ελεύθερη απόδοση ονομάζεται «μετά τη λειτουργία του ανεμιστήρα», ενεργοποιείται αφότου σβήσει ο κινητήρας. Για δέκα λεπτά το After Blow στεγνώνει τον εξατμιστή και τους αεραγωγούς από τυχόν υπολείμματα συμπυκνώματος που είναι εστίες μικροβίων. Η φυσική απορροή του συμπυκνώματος διαρκεί περίπου 30 λεπτά ενώ μια έξυπνη μονάδα ελέγχου διακόπτει τη λειτουργία του After Blow όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Η τεχνολογία Multi Air Mode (Πολλαπλή Ροή Αέρα) διοχετεύει τον ψυχρό αέρα, πέρα από τους κλασικούς αεραγωγούς και μέσα από τα καθίσματα οδηγού και επιβατών προκειμένου να δημιουργήσει μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα.

PHOTO GALLERY

Τέλος το Fine Dust Indicator (Ένδειξη Παρουσία Μικροσωματιδίων) μετρά την περιεκτικότητα του αέρα σε πολύ μικρά σωματίδια διαμέτρου 2,5 μικρών. Αν αυτή ξεπερνά κάποια όρια ενεργοποιείται η λειτουργία καθαρισμού του αέρα, αυξάνοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα, θέτοντας σε λειτουργία την ανακύκλωση αλλά και τον κλιματισμό, προκειμένου να μειωθεί η υγρασία. Αν το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών δεν είναι ικανοποιητικό ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα πρέπει να αλλάξει τα φίλτρα και να καθαρίσει τις επενδύσεις των καθισμάτων και τα πατάκια.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: 78 νέα κρούσματα στην Ελλάδα - Τρεις θάνατοι