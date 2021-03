Η Volkswagen ξεκινά ένα πιλοτικό πρόγραμμα με on demand λειτουργίες και υπηρεσίες

Σε μερικά χρόνια αρκετά από τα διαθέσιμα συστήματα των αυτοκινήτων θα είναι διαθέσιμα για όποτε τα χρειάζεται και τα έχει ανάγκη ο οδηγός και οι επιβάτες.

Του Γιάννη Σκουφή

Τι είναι οι on-demand υπηρεσίες και λειτουργίες; Αυτές που θα προσφέρονται κατ’ απαίτηση πρακτικά όποτε τις ζητήσουμε και όποτε τις χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, ένας κάτοικος της Βόρειας Ευρώπης πρακτικά χρειάζεται τα θερμαινόμενα καθίσματα την περίοδο του χειμώνα. Θεωρητικά το αυτοκίνητό του θα μπορεί να έχει προ-εγκατεστημένα τα καθίσματα αυτού του τύπου και αυτά να ενεργοποιούνται με κάποια συνδρομή μόνο για τους κρύους μήνες.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ήδη επεξεργάζονται αυτό το σενάριο και προσφέρουν παρόμοιες επιλογές σε light μορφή. Η Volkswagen π.χ. σχεδιάζει ένα ολόκληρο πρόγραμμα δοκιμών αυτοκινήτων που μπορούν να αποκτήσουν οn demand (κατ' απαίτηση) χαρακτηριστικά.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα θα «τρέξει» με τα ηλεκτρικά ID.3 σε έξι μεγάλες πόλεις της Γερμανίας δίνοντας αρχικά έμφαση στις υπηρεσίες του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (navigation). Όλα τα διαθέσιμα on demand χαρακτηριστικά θα μπορούν να «κατεβαίνουν» γρήγορα και εύκολα μέσω των over-the-air αναβαθμίσεων. Φυσικά, κάθε «κατέβασμα» θα ενεργοποιείται με το αντίστοιχο αντίτιμο, στη λογική του pay-as-you-go (πληρώνεις όσο το χρησιμοποιείς).

«Σήμερα μπορεί κανείς να έχει διάφορες on demand λειτουργίες πολυμέσων (infotainment), ενώ υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που μπορούν να ενεργοποιηθούν, όπως το ACC (πλήρως αυτόματος έλεγχος ταχύτητας)», δήλωσε ο Klaus Zellmer, επικεφαλής των πωλήσεων της VW. «Τώρα, αν στο μέλλον αποκτήσετε ένα ID.3, μπορούν να προστεθούν στην πορεία και επιπλέον λειτουργίες, όπως το travel assist, το stop and go, το lane assist, η διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας και φυσικά το ACC (ενεργό cruise control)», συμπληρώνει το στέλεχος της γερμανικής εταιρείας.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.