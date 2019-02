Επετειακό Opel Corsa 120 Edition από 11.690 ευρώ για τα 120 Χρόνια Παραγωγής Αυτοκινήτων Opel

Αυτό σημαίνει αυτοκίνηση προσιτή στο ευρύ κοινό με αυτοκίνητα ασφαλέστερα, καθαρότερα, πιο άνετα και πιο πρακτικά.

Η διαφημιστική καμπάνια για τα 120 χρόνια, “Opel. Born in Germany. Made for us all.” βασίζεται σε αυτή τη φιλοσοφία.

Με το ίδιο πνεύμα δημιουργήθηκε και το πρώτο Opel –το Patentmotorwagen «System Lutzmann» του 1899– καθώς και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν, από το «Doktorwagen» μέχρι το «Laubfrosch» (Tree Frog), το P4 και το Kadett. Σήμερα η φιλοσοφία αυτή ταιριάζει στο Opel Corsa περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο.

