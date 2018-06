Ο... ωραίος του «Grey's Anatomy» ετοιμάζει ανδρικά εσώρουχα!

Κάτοικος του Μαλιμπού είναι και ο πρώην πρωταγωνιστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Grey's Anatomy» Πάτρικ Ντέμπσι, ο οποίος τώρα κάνει μία πρώτη απόπειρα εισόδου στη βιομηχανία της μόδας. Ο Ντέμπσι είναι γείτονας και θαυμαστής της Λίντι Μπένσον δημιουργού της σειράς πολυτελών ενδυμάτων που προωθεί τη βιωσιμότητα στη μόδα, Bleusalt. Η Λίντι Μπένσον, πρώην σύζυγος του μουσικού Kenny G έχει στο πελατολόγιό της διάσημες φίλες της, όπως η Σίντι Κρόφορντ και η μητέρα των Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ. Ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ και η σύζυγός του, makeup artist Τζίλιαν επιλέγουν συχνά κομμάτια Bleusalt, που διακρίνονται για την απαλή υφή τους, σύμφωνα με το WWD. Επειδή ο ηθοποιός έχει φορέσει ήδη ρούχα του brand στο σπίτι, στην πόλη, στα ταξίδια και στα γυρίσματα ταινιών πρότεινε στην Μπένσον να σχεδιάσει μία ανδρική συλλογή με κομμάτια, με τα οποία θα μπορεί από την παραλία να μπαίνει στο αεροπλάνο χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει κάτι στην εμφάνισή του.

Το αποτέλεσμα ήταν μία capsule συλλογή έξι κομματιών σε αποχρώσεις της άμμου και του γκρι, τα οποία διατίθενται από τις 20 Ιουνίου μέσω του site bleusalt.com. Όλα τα ρούχα της συλλογής φέρουν τις ονομασίες περιοχών του Μαλιμπού, The Tide Trouser, The Point Polo, The Big Rock Blazer, The Trancas Trouser και The Colony Cap. Για τις γυναίκες κυκλοφορεί το The Big Rock Boyfriend Blazer (μία παραλλαγή του ανδρικού μπλέιζερ με πολύ πιο θηλυκή εφαρμογή σχεδιασμένη από την Τζίλιαν). Η σειρά, σίγουρα μαζί με το τζάκετ έχει ένα ευρωπαϊκό στυλ και είναι πραγματικά εύκολο να ταξιδεύεις με τα συγκεκριμένα κομμάτια, ανέφερε ο Ντέμπσι από το Βανκούβερ όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της ταινίας «The Art of Racing in the Rain» της οποίας είναι παραγωγός. «Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τομέας, αλλά συνδέεται με τον σχεδιασμό κοστουμιών, την ενδυματολογία και την αρχιτεκτονική, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της κινηματογραφίας», τόνισε ο ηθοποιός για την πρώτη του απόπειρα σχεδίασης ρούχων.