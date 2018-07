Μη το κάνεις ποτέ!!!! (Γράφει η Ισμήνη Νταφοπούλου)

Γεια σας κορίτσια μου όμορφα και σιγά σιγά και ηλιοκαμμένα..

Γιατί οι διακοπούλες πλησιάζουν, αλλά και να μην πλησιάζουν σίγουρα κάποιο Σαββατοκύριακο όλο και κάπου θα πλατσουρίσεις; Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σου εξηγήσω τα 3+1 dont's για τις διακοπές σου, ή τις επερχόμενες εξορμήσεις σου στις παραλίες.

1. Μην το παρακάνεις!

Όλες θέλουμε να είμαστε λαμπερές και απαστράπτουσες, αλλά θα καταλαβαίνεις κι εσύ πως τουλάχιστον όσον αφορά τους κανόνες της παραλίας, το "less is more" είναι αυτό που πρέπει να ακολουθήσεις. Σίγουρα θα έχεις δει κι εσύ την κοπέλα εκείνη που εμφανίζεται στην παραλία με τρεις στρώσεις foundation και κόκκινο αψεγάδιαστο κραγιόν, καπέλο καλεσμένης σε royal γάμο και παντόφλα με τακούνι. Γιατί καλό μου κορίτσι; Ποιος μας είπε πως αυτή η υπερβολή μας κάνει να δείχνουμε ωραίες; Αν θέλεις να έχεις λίγο πιο προσεγμένη εμφάνιση στην παραλία, μπορείς πριν φύγεις για διακοπές (εγώ πάντα το κάνω) να πάρεις μαζί σου ένα πολύ φυσικό ρουζάκι και το πολύ πολύ να πας να σου τοποθετήσουν τα ημιμόνιμα extentions βλεφαρίδων που θα σου κρατήσουν περίπου ένα μήνα και δε θα χρειάζεται να βάφεσαι καθόλου! Πέτα το λάδι με το glitter που νομίζεις πως είναι κολακευτικό, κανείς δε θα σου κάνει κοπλιμέντο αν λαμπυρίζεις σα παγιέτα σε τουαλέτα γάμου στην παραλία! Ή τουλάχιστον ,αν το αγαπάς πολύ (μα γιατί;;;) κράτα το για κάποια ξεχωριστή σου βραδινή εμφάνιση.

