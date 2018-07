Ρέμος – Μπόσνιακ: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους

15 Σεπτεμβρίου Αντώνης Ρέμος και Υβόννη Μπόσνιακ θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, η πρόταση γάμου ήρθε λίγο πριν από την έλευση του 2018, μάλιστα εκτός Ελλάδος. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε πρόταση στην Υβόννη του μία μέρα πριν από τη συναυλία του στο Nammos, στο Κουρσεβέλ των Γαλλικών Άλπεων, στις 28 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με θαμώνες του μαγαζιού, το ζευγάρι βρισκόταν στο σαλέ που φιλοξενεί το χειμερινό Nammos at the top of the world , όταν ο Αντώνης Ρέμος πήρε από το χέρι την αγαπημένη του και την έβγαλε έξω από το μαγαζί, παρά την έντονη χιονόπτωση. Η πρόταση έγινε με φόντο το μαγικό χιονισμένο τοπίο και εκείνη είπε το μεγάλο «ναι».

ΟΙ φήμες ήθελαν το γάμο να γίνεται πριν από τον Αύγουστο στο νησί της Μυκόνου όπου το ζευγάρι έχει το δικό του σπίτι, σε εκκλησάκι στην παραλία Φωκός, τα σχέδια όμως άλλαξαν...

