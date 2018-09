Cher: To μυστικό της νιότης της νιότης στο Mamma Mia 2

Χιουμορίστας και ειλικρινής η Cher που πλέον ζει την ABBA καλλιτεχνική της περίοδο μετά τη διθυραμβική πορεία στα ταμεία του sequel Mamma Mia! Here We Go Again αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από τη νεανική εμφάνιση της στη μεγάλη οθόνη.