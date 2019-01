Μπακοδήμου - Αργυρόπουλος: Οι απιστίες, οι καβγάδες, τα περιπολικά και το τεστ DNA

Η παρουσιάστρια του Power Of Lοve και ο κριτής του My Style Rocks έδωσαν μια κοινή συνέντευξη για το... κοινό τους παρελθόν προχωρώντας σε «καυτές» αποκαλύψεις για τον έγγαμο βίο τους. Απιστίες, καβγάδες, τεστ DΝΑ, αστυνομίες και πολλά άλλα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από κοινή τους συνέντευξη, αναδημοσίευση της οποίας έκανε η εφημερίδα espresso από το περιοδικό Ok.

Η τωρινή τους σχέση είναι άριστη, όπως ισχυρίστηκαν, αλλά, όσο ήταν παντρεμένοι Τα πράγματα μεταξύ τους δεν ήταν ρόδινα. Στην ερώτηση, στον Δημήτρη Αργυρόπουλο αν ήταν άπιστος, η Μαρία Μποκοδήμου απάντησε γελώντας: «Αυτό το ξέρει όλη η Αθήνα!» Ο Αργυρόπουλος, με τη σειρά του, παραδέχτηκε ότι υπήρξε άπιστος και συμπλήρωσε πως, όταν η πρώην γυναίκα του αντιλήφθηκε κάτι, της είπε ότι θα πήγαινε στη Μύκονο, για να σκεφτεί «πώς θα τα μπαλώσει». Ωστόσο η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι δεν ήταν η απιστία, όπως παραδέχτηκαν και οι δύο. Η παρουσιάστρια του Σκάι εξιστόρησε το περιστατικό που έφερε τη ρήξη μεταξύ τους:

