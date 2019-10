Λάουρα Νάργες: «Χτύπησε» δύο νέα tattoo και αποκάλυψε αν... πόνεσε

Η ίδια έχει άλλα δύο και το Σάββατο 26/10 τα διπλασίασε και τα έκανε τέσσερα.

Η Λάουρα Νάργες, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, την ώρα που τα έκανε και έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε:

«Tattoo No. 3 & No. 4 : Done! Το ήξερα ότι δεν θα σταματήσω και δεν θα μείνω ούτε στο πρώτο μου ούτε στο δεύτερο τατουάζ, αλλά με τα παιδιά του @saketattoocrew φροντίζουμε και κάνουμε πολύ προσεκτικές κινήσεις. Νιώθουν και με βλέπουν τι θέλω και τι χρειάζομαι και ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. @sakestc Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε για άλλη μία φορά ? @china_saketattoocrew τι αστέρι είσαι εσύ αγόρι μου, έχω εκπλαγεί μεταξύ άλλων με την γαϊδουρίσια υπομονή σου (σε ευχαριστώ που με αντέχεις ??). Btw, δεν πόνεσα καθόλου! 2ο btw, θέλει τώρα τρομερή προσοχή με την Σίσσυ στο σπίτι: μία λάθος κίνηση με την γατούλα μου μπορεί να φέρει μόλυνσης ?».

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στη gallery που ακολουθεί:

GALLERY 01 Η Λάουρα Νάργες πήρε τη μεγάλη απόφαση.













Πηγή: Gossip-TV.gr