«Σφάζονται» για τη θέση της Μενεγάκη - Ποια θέλει να την αντικαταστήσει

Η αποχώρηση της Ελένης Μενεγάκη από την ελληνική τηλεόραση, έχει δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον για την γυναίκα εκείνη που θα πάρει τη θέση της.

Πολλές είναι οι παρουσιάστριες που θα ενδιαφέρονταν να αναλάβουν την ζώνη της. Ανάμεσά τους και η Στέλλα Μιζεράκη.

Η ίδια δήλωσε σε εκπομπή του Open: «Θα ήταν τιμή μου να πάρω τη θέση της Ελένης Μενεγάκη».

Ωστόσο, η Στέλλα δεν θα είχε πρόβλημα και με το να αναλάβει το My Style Rocks. «Θα μου άρεσε πολύ να είμαι κριτής ή παρουσιάστρια στο My Style Rocks. Είχα δηλώσει συμμετοχή και σε αυτό το παιχνίδι και κατέληξα στο Power of Love», ανέφερε χαρακτηριστικά.

