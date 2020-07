Halsey Alert: Η τραγουδίστρια κυκλοφορεί βιβλίο με δικά της ποιήματα

Ήρθε η ώρα για πειραματισμούς

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που οι διάσημοι αποφασίζουν να πειραματιστούν με τομείς που δεν έχουν σχέση με τον βασικό, με τον οποίο καταπιάνονται. Άλλες φορές τα καταφέρνουν εξαιρετικά κι άλλες όχι και τόσο, ωστόσο οι φανς τους δηλώνουν πάντα ενθουσιασμένοι.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιος να το περίμενε ότι η pop τραγουδίστρια ετοίμαζε ένα βιβλίο και μάλιστα όχι ένα απλό βιβλίο αλλά μια ποιητική συλλογή με αυτοβιογραφικά ποιήματα.

Η 25χρονη τραγουδίστρια αποφάσισε να δώσει «ζωή» στα ποιήματα της και να εκδώσει την πρώτη της ποιητική συλλογή.

Η Halsey, είναι η καλλιτέχνιδα που θα κάνει αυτό το νέο βήμα και η ανακοίνωση ήρθε από το προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η ίδια επίσης σχεδίασε το εξώφυλλο του βιβλίου της, όσο για το περιεχόμενο του; Θα είναι δικά της ποιήματα τα οποία θα ποικίλουν. Τα θέματα των ποιημάτων της αφορούν από τις σχέσεις και την οικογένεια μέχρι και τις ψυχικές ασθένειες.

Το βιβλίο θα έχει τίτλο «I Would Leave Me If I Could » και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά τον Νοέμβριο του 2020.