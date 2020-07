Viola Davis: «Αισθάνομαι ότι όλη μου η ζωή υπήρξε μία διαμαρτυρία»

Η Viola Davis σε μια από τις πιο ωραίες της εξομολογήσεις στο Vanity Fair.

Είναι το πρώτο εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού από Αφρο-Αμερικανό φωτογράφο, τον Νταρίο Καλμίζ.

Η βραβευμένη με Oscar, Emmy και Tony Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός στη συνέντευξή της στο περιοδικό δηλώνει ότι «όλη η ζωή της είναι μία διαμαρτυρία» και εκφράζει το πάθος της για τις διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης στο κίνημα Black Lives Matter. Τον Ιούνιο, η Ντέιβις διοργάνωσε τη διαμαρτυρία «Tiny But Mighty» σε μία γωνία δρόμου, στο Studio City, στην Καλιφόρνια μαζί με φίλες και συναδέλφους της ηθοποιούς, όπως η Οκτάβια Σπένσερ και η Ιβέτ Νικόλ Μπράουν στη μνήμη Αφρο-Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους λόγω αστυνομικής βίας.

Απαντώντας στην ερώτηση αν η συγκεκριμένη ήταν η πρώτη της διαμαρτυρία, η Davis αναφέρει στο Vanity Fair: «Αισθάνομαι ότι όλη μου η ζωή υπήρξε μία διαμαρτυρία. Η εταιρεία παραγωγής μου είναι η διαμαρτυρία μου. Δεν φορούσα περούκα στα Όσκαρ το 2012, αυτή ήταν η διαμαρτυρία μου. Είναι μέρος της φωνής μου, σαν να σας συστήνομαι και να λέω: "Γεια σας, το όνομά μου είναι η Viola Davis"».

H Viola Davis, η οποία το 2015 έγινε η πρώτη μαύρη ηθοποιός που κέρδισε Emmy για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δραματική σειρά «How to Get Away With Murder» τόνισε ότι αντλεί δύναμη τόσο από τις γυναίκες που άνοιξαν τον δρόμο για εκείνη όσο και από τα μικρά κορίτσια, όπως η κόρη της, που ακολουθούν τα χνάρια της.

Η ηθοποιός στη συνέντευξη συγκρίνει την καριέρα της -και εκείνες άλλων «άγνωστων, απρόσωπων» μαύρων ηθοποιών που εκπροσωπούν παλαιότερες εκδόσεις της- με τις καριέρες «υπέροχων λευκών ηθοποιών» όπως η Έμα Στόουν, η Ριζ Γουίδερσπουν και η Κρίστεν Στιούαρτ που είχαν «θαυμάσιους ρόλους» σε κάθε στάδιο της ζωής τους, οι οποίοι τους έφεραν στο προσκήνιο. «Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για πολλές έγχρωμες ηθοποιούς» τονίζει.