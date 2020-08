Star του Hollywood, παραλίγο να παρατήσει την υποκριτική

Ο δρόμος στην καριέρα ενός ηθοποιού δεν είναι πάντα εύκολος. Για την ακρίβεια, τις περισσότερες φορές θα μετρήσει πολλά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσει. Μέσα σε αυτά και ο ψυχολογικός παράγοντας, το πιο δύσκολο κομμάτι που καλούνται να ξεπεράσουν. Πέρα από τους τυχερούς που μπορεί να κλείσουν ρόλους άμεσα με το που αρχίσουν να ασχολούνται με τον χώρο, για τους υπόλοιπους ενδεχομένως να περάσουν και χρόνια μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του Hollywood σήμερα, πριν από 10 χρόνια, παραλίγο να αποσυρθεί από την υποκριτική και να μην ακολουθήσουν όλες οι ταινίες που λατρέψαμε στο διάστημα 2010-2020. Ποιος είναι αυτός; Ο λόγος για τον Mark Ruffalo, τον μετέπειτα Hulk της Marvel.

Ο σταρ είχε χάσει τον ζήλο του για τον χώρο, ώσπου έφτασε μία ταινία, το The Kids Are All Right, για να του τον ανανεώσει -και πολύ ευχαριστούμε την ύπαρξή του-.

«Ήμουν έτοιμος να αποσυρθώ ως ηθοποιός και να στραφώ προς τη σκηνοθεσία. Είχα ουσιαστικά διαλύσει την ομάδα μου, δεν είχα ατζέντη ή manager πια. Τα πράγματα που με ρίχνανε ήταν η δουλειά και ποιες ήταν οι προτεραιότητες. Είχα καλούς ανθρώπους, αλλά είχα χάσει τη χαρά μου για αυτό. Και μετά συνέβη αυτό. Ήμουν υποψήφιος για Όσκαρ και άρχισα να δέχομαι τηλεφωνήματα. Αυτό σαν να ανανέωσε την καριέρα μου και τα συναισθήματά μου για την υποκριτική. Ήταν ένας διαφορετικού είδους ρόλος για εμένα και οι άνθρωποι άρχισαν να με βλέπουν με διαφορετικό τρόπο»