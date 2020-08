GNTM 3: Δες το τρέιλερ για την επιστροφή του reality μοντέλων

Η Ζενεβιέβ είναι και αυτή που εντυπωσιάζει στο βίντεο αυτό.

ο GNTM, έρχεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες εντελώς διαφορετικό, αλλά με έναν κοινό παρανομαστή για όλους τους διαγωνιζόμενους. Τον τίτλο του GNTM 3.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτή τη φορά, θα δούμε, τόσο κορίτσια, όσο και αγόρια να διεκδικούν τον τίτλο του GNTM και αυτό σίγουρα είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανακοινώθηκαν τα νέα, σχεδόν όλοι οι τηλεθεατές ενθουσιάστηκαν. Άραγε πώς θα είναι το GNTM με αγόρια μοντέλα να ποζάρουν για τις δοκιμασίες του παιχνιδιού;

Αν και με... μικροαλλαγές, το παιχνίδι συνεχίζεται για τρίτη χρονιά με τα ήδη αγαπημένα πρόσωπα στην κριτική επιτροπή. Η πανέμορφη Βίκυ Καγιά και τα αγόρια της παρέας, Δημήτρης Σκουλός και Άγγελος Μπράτης παραμένουν στις καρέκλες τους. Στο πλάι τους όμως έρχεται σε νέο ρόλο, η εμβληματική Ζενεβιέβ Μαζαρί. Για πρώτη φορά θα δούμε GNTM χωρίς Ηλιάνα Παπαγεωργίου, παρ' όλα αυτά, τα αγόρια σαν νέα προσθήκη του παιχνιδιού, θα αναπληρώσουν το κενό σου.

Είσαι έτοιμη λοιπόν να δεις αγόρια και κορίτσια να «μονομαχούν» για τον τίτλο του GNTM 3; Η πρεμιέρα του προγράμματος πλησιάζει και το trailer της εκπομπής θα σε βάλει αμέσως στο κλίμα. Χρώματα και... μπουρμπουλήθρες θα σου μπερδέψουν το μυαλό, αλλά μη στεναχωριέσαι και η Ζενεβιέβ στην «ίδια φάση» με εσένα είνα!

Λοιπόν; You Wanna Be On Top; Δες το trailer του GNTM 3 εδώ: