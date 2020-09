Ελένη Μενεγάκη: Nυχτερινό πάρτι με φωτιές στα Αχλα - Οι τρυφερές αγκαλιές με τον Μάκη Παντζόπουλο

Την μεγάλη αλλαγή που θα έκανε η Ελένη Μενεγάκη στον τρόπο που διαχειρίζεται την εικόνα και την προσωπική της ζωή, το καταλάβαμε στην τελευταία εκπομπή της στον Alpha, όπου έχοντας τα παιδιά της και τον αγαπημένο της Μάκη Παντζόπουλο, δεν δίστασε να γυρίσει την κάμερα και να δώσει ένα τρυφερό φιλί αγάπης στον καλό της, κάτι που οι παπαράτσι κυνηγούσαν χρόνια τώρα.

Κι επειδή ο Σεπτέμβριος βρήκε την Ελένη για πρώτη φορά στην Άνδρο, μετά από πολλά χρόνια όπου πάντα επέστρεφε στην Αθήνα για τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, η Ωραία Ελένη της τιβί είπε να χαρεί την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου στην παραλία στα Άχλα.

Ο αδερφός της Θοδωρής Μισόκαλος μας χάρισε δύο κλικ, από την Ελένη και τον Μάκη μπροστά στη φωτιά αλλά και το ζευγάρι αγκαλιασμένο μέσα στην νύχτα που φώτιζε η πανσέληνος.

Και δεν αρκέστηκε εκεί η παρουσιάστρια. Με την λεζάντα της αποκάλυψε και τα συναισθήματά της, αυτό το καλοκαίρι και αυτό το φθινόπωρο:

«Love is in the air #Eleni #fullmoon #love #andros #androsisland #beach #greece thank you @teomisokalos», 'εγραψε η Ελένη και είναι σίγουρο πια πως η αγάπη είναι όντως στον αέρα της παρουσιάστριας και την κρατά καλά στην αγκαλιά του ο Μάκης Παντζόπουλος.

Δείτε στην gallery τις φωτογραφίες του ζευγαριού:

