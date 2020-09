Ελένη Μενεγάκη: Οι κόρες της κάνουν βουτιές από βράχο στην Κάρυστο - Κόβουν την ανάσα (pics)

Photo 9/15

«Love is in the air #Eleni #fullmoon #love #andros #androsisland #beach #greece thank you @teomisokalos», 'εγραψε η Ελένη και είναι σίγουρο πια πως η αγάπη είναι όντως στον αέρα της παρουσιάστριας και την κρατά καλά στην αγκαλιά του ο Μάκης Παντζόπουλος. Δες τις φωτογραφίες στην παρακάτω gallery.