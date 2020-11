Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του J2US

Τι έδειξε το ρεπορτάζ

To «Just The 2 Of Us» στο Open επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) με τα πιο απίθανα ντουέτα, εκπλήξεις αλλά και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού.

Όπως θυμάσαι, τα τελευταία δύο Σάββατα, το σόου τραγουδιού και χορού, είχε αναβληθεί, εξαιτίας πολλών κρουσμάτων κορονοϊού και αφού πέρασαν οι δύο εβδομάδες και όσοι νοσούσαν, έγιναν καλά, όλοι μαζί, τηρώντας τις αποστάσεις κι αφού έκαναν πολλά rapid και μοριακά covid-tests επέστρεψαν στο στούντιο και στις τηλεοράσεις μας.

Ο Νίκος Κοκλώνης έκανε την πιο θεαματική είσοδο στο πλατό του Just The 2 Of Us και μαζί του φυσικά ήταν η πιο η απολαυστική παρέα των κριτών, η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής.

Χθες λοιπόν, στο Έλα Χαμογέλα, την εκπομπή που παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου, μάθαμε ποια είναι τα δύο πιο δημοφιλή ζευγάρια του Just, όσον αφορά την ψήφο του κοινού.

Τις εντυπώσεις έχει κλέψει λοιπόν η Ζόζεφιν με τον Νάσο Παπαπαργυρόπουλο και η Κατερίνα Ζαρίφη με τον Αναστάση Ράμμο.

