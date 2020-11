Η Ζενεβιέβ Μαζαρί κάνει την αυτοκριτική της εν μέσω lockdown! (photos)

Εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας και εγκλεισμού λόγω του lockdown, η κριτής του GNTM, δίνει το δικό της μήνυμα!

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανάρτησε μια φωτογραφία και έκανε τον απολογισμό της.

Η εκκεντρική art director του δημοφιλούς ριάλιτι μοντέλων διατηρεί συχνή επαφή με τους θαυμαστές της και μοιράζεται αρκετές στιγμές από την καθημερινότητά της.

Έτσι, δημοσίευσε μια φωτογραφία, γράφοντας τα εξής λόγια: «I’m ok with being over the top, extravagant, maximalist, extraordinary!! life is too short to be boring».

Το μήνυμα που ήθελε να επικοινωνήσει και προέτρεψε τους ακόλουθούς της είναι ότι πρέπει να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, να αναγνωρίζουμε και να αγαπούμε τα μειονεκτήματά μας, διότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι βαρετή!

Τα σχόλια των ακολούθων της ήταν πολλά και σχεδόν όλοι συμφωνούσαν με τα λεγόμενα της Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η κριτής του GNTM είναι ακομπλεξάριστη και παράδειγμα προς μίμηση για πολλές γυναίκες της χώρας μας. Αξίζει να αναφέρουμε την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε, μιλώντας για το γεγονός ότι είχε φωτογραφηθεί γυμνή κατά λάθος.

Συγκεκριμένα είχε δηλώσει: «Έχω φωτογραφηθεί γυμνή κατά λάθος. Ήμασταν στη φωτογράφιση και είχαμε ήδη τα μοντέλα και πάνω στη φωτογράφιση, ο Βαγγέλης αποφάσισε ότι, επειδή είχαμε μια πολύ ωραία πισίνα και είχε συγκλονιστικό φως και γινόταν καθρέφτης όσο πέρναγε η ώρα, ότι θα ήθελε ένα κορίτσι να είναι πάρα πολύ αυστηρή και να υπάρχει ένα γυμνό πτώμα στην πισίνα. Εγώ έκανα το γυμνό πτώμα, μπρούμυτα στην πισίνα, όπου δεν έπρεπε να κάνω και μπουρμπουλήθρες γιατί δεν ήθελαν να βλέπουν νερό»!

