Ετεοκλής Παύλου: Η νέα τρυφερή φωτό με την κόρη του που ξετρέλανε το instagram

Ο Ετεοκλής Παύλου διανύει μια από τις σημαντικότερες περιόδους της ζωής του.

Ο σύζυγος της Ελένης Χατζίδου είναι τρελά ερωτευμένος με την κόρη του και φροντίζει να μας το δείχνει καθημερινά. Ο Ετεοκλής έχει πολύ καλές σχέσεις με τα social media και λατρεύει την επικοινωνία με τους θαυμαστές του στο Instagram.

Έτσι πριν από λίγες ώρες ανάρτησε μια φωτογραφία αγκαλιά με την κορούλα του και μας «τρέλανε» γράφοντας: «The best thing that a father can give to his daughter is his time...».

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα το μωράκι τους ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα του βήματα και η Ελένη Χατζίδου είχε γράψει στο Instagram: «Δεκατεσσάρων μηνών κάναμε μόνες τα πρώτα βήματα! Τόσο περπάτησα και εγώ, μου είπε η Μαμά μου! Δεν ξέρω αν θεωρείται «αργά» ή «νωρίς» και ούτε με νοιάζει και ούτε εσάς να σας νοιάζει! Να χαίρεστε όλες τις στιγμές και να μην ανησυχείτε βασανίζοντας το μυαλό σας με τα «γιατί»! «Γιατί δεν περπατάει ενώ της φίλης μου είναι μικρότερο και περπατάει;»,» «γιατί δε μιλάει ακόμα;» «γιατί δεν τρώει με πιρούνι;» «γιατί δεν κρατάει το μπιμπερό;» κλπ... Όλα τα παιδάκια είναι διαφορετικά», περνώντας το δικό της μήνυμα!

Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής τους στο Open, η φετινή σεζόν βρίσκει το ζευγάρι σε αγωνία για το επαγγελματικό του μέλλον, μιας και τα μέτρα για τον κορονοϊό, έχουν επηρεάσει τους περισσότερους. Το ζευγάρι πλέον περνά αρκετό χρόνο εντός σπιτιού, κάτι το οποίο αποκαλύπτουν και οι αναρτήσεις του στα social media.

Δείτε την τρυφερή φωτογραφία του Ετεοκλή Παύλου.