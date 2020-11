Ο Jason Momoa συγκινεί με την πράξη του για έναν μικρό φαν με καρκίνο

Ένας ακόμα λόγος να τον αγαπήσεις.

Ξέρουμε πόσο μπορεί να επηρεάσει ένας ηθοποιός τους φανς του. Όχι μόνο ο ίδιος ως προσωπικότητα, αλλά ακόμα περισσότερο ο χαρακτήρας που υποδύεται και ο τρόπος που του δίνει σάρκα και οστά. Ειδικά όταν πρόκειται για ήρωες που για πολλά χρόνια μονοπωλούν το ενδιαφέρον στα κόμικς και τους οποίους οι αναγνώστες φαντάζονται πώς θα ήταν σε ανθρώπινη μορφή.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι χαρακτήρες των κόμικς έχουν βρεθεί στη μεγάλη οθόνη. Οι ηθοποιοί που τους έχουν αναλάβει ανήκουν πια στο hall of fame του κινηματογράφου και εμπνέουν με τη σειρά τους τις νέες γενιές θεατών που πρόκειται να βρεθούν στις πολυθρόνες του σινεμά.

Ο Jason Momoa, για παράδειγμα, ανέλαβε τα ηνία του Aquaman. Ένα μικρό αγόρι που παλεύει με τον καρκίνο τον έχει ως ήρωά του και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι, τελικά, ο ηθοποιός θα τον έβλεπε και θα μιλούσε μαζί του.

Στον λογαριασμό του Momoa στο Instagram δημοσιεύτηκε το σχετικό βίντεο και ετοιμάσου να συγκινηθείς.

https://www.instagram.com/p/CHvveaODYzV

«Απλώς ήθελα να πω ευχαριστώ στην κοινότητα, στους φίλους και στην οικογένεια στο Instagram που επικοινώνησε μαζί μου και μου έδειξε αυτό το πανέμορφο αγόρι, τον Danny, που κάνει χημειοθεραπείες και έχει καρκίνο. Είδα το βίντεό του online και ήθελα να έρθω σε επαφή μαζί του και να κάνουμε FaceTime και να περάσω λίγη ώρα μιλώντας του. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να διαβάσετε περισσότερα για την ιστορία του και την οικογένειά του, το go fund me του είναι στο IG story μου και στο link in bio. @wbpictures, ας πάρουμε στον Danny μία τρίαινα Aquaman! Aloha J»