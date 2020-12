Κορονοϊός: Το θετικό τεστ του Snik και η «αναστάτωση»

Το αλαλούμ με το θετικό τεστ για covid19

Τα βραβεία Mad έγιναν χωρίς την παρουσία κοινού και θα μεταδοθούν από το Mega, ενώ οSnik απέσπασε δύο βραβεία, εκείνο του Best Male modern αλλά και του video of the year για το τραγούδι Senorita, το οποίο ήταν ντουέτο με την Tamta.

Ο Snik λίγο έλειψε να μην εμφανιστεί στα βραβεία καθώς στον τυπικό έλεγχο covid19 με το rapid test βρέθηκε θετικός ενώ είχε και δέκατα.

Γιατί έγινε όμως το αλαλούμ; Διάβασε εδώ