Just The 2 Of Us: «Φωτιά» η Ελένη Φουρέιρα στη σκηνή - Ο σέξι χορός της (video)

Ερμηνεύοντας παλιές και νέες τις επιτυχίες η πανέμορφη τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό!

Στον ρυθμό της Ελένης Φουρέιρα χόρεψε το βράδυ του Σαββάτου το Just The 2 Of Us, με την πανέμορφη τραγουδίστρια να ξεσηκώνει όσους βρίσκονταν στο πλατό αλλά και μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες τους.

Για πρώτη φορά, η εκρηκτική show woman παρουσίασε on stage τα δύο πρόσφατα hits «Light It Up» και «Δοκίμασέ Με»: τα δύο disco tracks που έχουν ήδη ξεχωρίσει και θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο νέο project της που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Records.

Από το αφιερωμένο στη Eurovision επεισόδιο δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το «Fuego», με το οποίο η Ελένη Φουρέιρα κατέκτησε όλη την Ευρώπη και αποτελεί μία από τις iconic συμμετοχές του μουσικού διαγωνισμού, ενώ δεν έλειψαν ούτε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της, που έχουν σπάσει ρεκόρ και σύνορα, «El Ritmo Psicodelico», «Loquita» και «Caramela».

Αποχώρησαν Γωγώ Τσαμπά και Θανάσης Πασάς

Το έβδομο live του J2US ολοκληρώθηκε με τα ζευγάρια να δίνουν το καλύτερό τους για να εντυπωσιάσουν τους κριτές αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που ψήφιζε. Σε αυτήν την ειδική βραδιά Eurovision ψήφιζαν κι όσοι eurofans από την Ευρώπη είχαν συντονιστεί σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τον διαγωνισμό χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Τα δύο ζευγάρια που βρέθηκαν στις δύο τελευταίες θέσεις ήταν η Ευριδίκη Βαλαβάνη και ο Ηλίας Βρεττός και ο Θανάσης Πασσάς με την Γωγώ Τσαμπά.

Αυτοί που αποχώρησαν τελικά ήταν ο Θανάσης Πασσάς με την Γωγώ Τσαμπά αφού δεν συγκέντρωσαν αρκετές ψήφους από το τηλεοπτικό κοινό. Οι δυο τους ευχαρίστησαν που τους δόθηκε η ευκαιρία να πάρουν μέρος στο σόου λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαλύψεις - σοκ για τη φρίκη στη Ρόδο: Βιντεοσκοπούσε 18χρονο που βίαζε τον ανήλικο αδερφό του