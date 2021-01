Πασίγωνστος Έλληνας ράπερ έριξε «άκυρο» σε Survivor και Κοκλώνη (video)

Αποκλειστικά στην εκπομπή «Πάμε Δανάη!» μίλησε ο Υποχθόνιος.

Ο γνωστός ράπερ, ο «Ύπο», μίλησε για την Τραπ μουσική. «Είναι η μουσική του νότου. Έφερα πρώτος την Τραπ στην Ελλάδα το 2010. Τότε, με κορόιδευαν, με έλεγαν πουλημένο. Και τώρα ασχολούνται όλοι με αυτό. Εγώ μίλησα πρώτος για μάρκες και φράγκα».

Όπως εξήγησε, στην Τραπ παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση του μουσικού.

Στη συνέχεια είπε ότι απέρριψε πρόταση να μετάσχει στο Survivor αλλά και στο Just The Two of Us, ενώ αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί πρόταση για τηλεοπτική εκπομπή, για την προσεχή σεζόν.

Τέλος, υπενθύμισε ότι στις 26 Μαρτίου, θα βγει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το οποίο θα περιέχει και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Γυμνάσια - Λύκεια: Αλαλούμ για τη Δευτέρα - Τι εισηγούνται οι ειδικοί, τι απαντά το υπ. Παιδείας