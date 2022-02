Πέθανε ο ηχολήπτης Μιχάλης Μπούφης - Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη

Έφυγε από τη ζωή στενός συνεργάτης του Νίκου Κοκλώνη

Ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να αποχαιρετήσει έναν πολύ στενό του συνεργάτη από το J2US, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά, μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο παραγωγός και παρουσιαστής εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του σε όλη την οικογένεια του Μιχάλη Μπούφη, ενώ στην ανάρτησή του ανέφερε και τα ονόματα του Βασίλη Καρρά και του Γιάννη Πλούταρχου με τους οποίους συνεργαζόταν ο ηχολήπτης.

Η ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη

«Μόλις έμαθα για τον χαμό του αγαπημένου μας ηχολήπτη στο J2US Μιχάλη Μπούφη. Πόσο κρίμα κι άδικο. Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια. Τα λόγια είναι λίγα. Αδικία…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Νίκος Κοκλώνης.

Ετοιμάζει νέο κύκλο του J2US;

Η κάμερα της εκπομπής «Τι λες τώρα» πέτυχε τον Νίκο Κοκλώνη στα παρασκήνια του χορευτικού σόου και τον ρώτησε για τα νέα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Ο Νίκος Κοκλώνης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Just The 2 of Us και τις νέες εκπομπές που πρόκειται να αναλάβει.

«Ό,τι πει το κανάλι. Δεν θα γίνει φέτος δεύτερο J2US. Πάμε για κάτι άλλο. Κάτι έρχεται, κάτι ετοιμάζουμε… Ο Alpha μου ετοιμάζει μαγαζί για να τραγουδάω» είπε γελώντας και πρόσθεσε:

«Αν γίνει το Rising Star – τα δικαιώματα τα διαπραγματεύονται τα κανάλια- θα το υπηρετήσω με χαρά».

«Δεν ξέρω αν το αντέχει η ελληνική τηλεόραση αλλά θα ήθελα να κάνω το Rupaul. Σε κάποια χρόνια θα είναι το τοπ πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης» ανέφερε για το show που θα ήθελε να φέρει στην Ελλάδα.

«Επειδή κάνουμε τηλεόραση με νοιάζει να μου μπαίνουν τα ρούχα, όχι αν θα φαίνομαι παχύς ή αδύνατος. Δεν με ενδιαφέρει», είπε με χιούμορ ο παρουσιαστής.

