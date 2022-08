Έλενα Τσαγκρινού: Αγνώριστη η τραγουδίστρια – Η τεράστια αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση

Η Έλενα Τσαγκρινού έδειξε για άλλη μια φορά πως δεν φοβάται τις αλλαγές

Η Ελένα Τσαγκρινού έχει αποδείξει πως δεν φοβάται τις αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση και μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους το τελευταίο της look.

Η τραγουδίστρια ξάφνιασε τους πάντες, καθώς ανέβασε φωτογραφίες της με το ξανθό της μαλλί να αποτελεί παρελθόν και να την βλέπουμε μελαχρινή, ενώ στη λεζάντα αποκάλυψε πως πάντα της άρεσε να αλλάζει το στυλ της.

«Πάντα μου άρεσε να αλλάζω στυλ … και να διαφοροποιώ την εμφάνιση στα live… αλλά τώρα , περισσότερο από ποτέ μιας και δημιουργούμε νέες εικόνες. Πάμε απ´ την αρχή , λόγια , Παράδεισος , τσάι με λεμόνι ,Σαββατόβραδα , Μύκονος και Σαντορίνη και plus βάλε και από Otherview εποχή με έχεις συνηθίσει στις αλλαγές A performer .. NEVER wearing or act THE SAME… TONIGHT live», έγραψε στο Instagram η Έλενα Τσαγκρινού.