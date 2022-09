«Όχι σκληρά ναρκωτικά και ταινίες με υπερήρωες» - Οι συμβουλές του Ντι Κάπριο στον Τίμοθι Σαλαμέ

Associated Press

Ο ηθοποιός είναι γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Call Me By Your Name», «Lady Bird» και «Dune».

Ο Τίμοθι Σαλαμέ αποκάλυψε ότι κάποτε έλαβε συμβουλές για την καριέρα του από τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Call Me By Your Name», «Lady Bird» και «Dune», συνάντησε για πρώτη φορά τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο το 2018, ο οποίος του έδωσε μερικές συμβουλές για τη μελλοντική του καριέρα.

Όπως αποκάλυψε ο Σαλαμέ σε συνέντευξή του στη Vogue UK, ο Ντι Κάπριο του είπε: «Όχι σκληρά ναρκωτικά και ταινίες με υπερήρωες».

Σε προηγούμενη συνέντευξή του στο περιοδικό Time τον περασμένο Οκτώβριο, ο Αμερικανός ηθοποιός είπε ότι έλαβε συμβουλές από «έναν από τους ήρωές του», χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του ΝτιΚάπριο. «Ένας από τους ήρωές μου -δεν μπορώ να πω ποιος γιατί θα με μάλωνε- ακούμπησε το χέρι του πάνω στον ώμο μου το πρώτο βράδυ που συναντηθήκαμε και μου έδωσε κάποιες συμβουλές» τόνισε. «Όχι σκληρά ναρκωτικά και ταινίες με υπερήρωες» ανέφερε.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός γυρίζει το επερχόμενο prequel του «Charlie and the Chocolate Factory», το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Wonka», στο Λονδίνο, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα φέτος. Στην ταινία ο Τίμοθι Σαλαμέ εμφανίζεται σε επτά μουσικά νούμερα, σύμφωνα με τη Vogue UK.

«Αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι η προσωπική ζωή κάποιου, η ενήλικη ζωή κάποιου μπορεί να είναι αρκετά βαρετή και η ζωή του καλλιτέχνη μπορεί να είναι εξαιρετική» είπε ο 26χρονος ηθοποιός.

Όταν ο Σαλαμέ εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας στις 2 Σεπτεμβρίου για να υποστηρίξει την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «Bones & All» στην οποία πρωταγωνιστεί, δήλωσε στους δημοσιογράφους για την απέχθειά του για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε ότι αισθάνεται ότι η γενιά του «κρίνεται έντονα» λόγω των πιέσεων που ασκούνται από διαφορετικές πλατφόρμες.