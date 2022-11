Ζωή Ιωαννίδου: Η καυτή φωτογραφία μετά την αποχώρηση από το GNTM

Η Ζωή Ιωαννίδου, αποχώρησε από το GNTM και ανέβασε φωτογραφίες στα social media μόνο με τα εσώρουχα.

Άφωνους άφησε τους θαυμαστές της η Ζωή Ιωαννίδου, το νεαρό μοντέλο, αν και φαβορί αποχώρησε από το GNTM, και αποφάσισε να επιστρέψει στο Instagram. Οι περισσότεροι είχαν προβλέψει ότι θα φτάσει μέχρι τον τελικό, ωστόσο δεν τα κατάφερε και αποχώρησε μετά τη φωτογράφιση με τον Εμμάνουελ στη ντουζιέρα.

Η Ζωή έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media και δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από τα backstage, στις οποίες ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά της. Στη λεζάντα ζήτησε από τους followers της να διαλέξουν ποια φωτογραφία τους αρέσει περισσότερο και αναφέρθηκε στην Κάτια Κιζίμα.

«Εσείς ποια λήψη θα μας φέρνατε στο πλατό; Concept εμπνευσμένο από το @gntmgr αλλά με ένα δικό μας twist! Η μια TOP 2 και η άλλη BOTTOM… We may fail 100 times , it doesn’t mean we stop there. So we had to prove them wrong babe #ΤΑΙΡΙΜΟΥ», έγραψε χαρακτηριστικά.

