Έγκυος πρώην παίκτρια του «My style rocks»

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, Γεωργία Βρανά είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Γεωργία Βρανά, η οποία σε λίγους μήνες περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της Ανδρέα.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks βρέθηκε στη Σαντορίνη για τις καλοκαιρινές της διακοπές και πόζαρε μαζί με τον μελλοντικό πατέρα του παιδιού τους με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Με μια τρυφερή ανάρτηση έκανε την αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της: «Baby boom. This new chapter of our lives is on the way…»