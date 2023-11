Νονά ενός Τάνκερ έγινε η Νάντια Χαλαμανδάρη

Πριν γίνει κάτοικος της Μαδρίτης η Νάντια Χαλαμανδάρη ζούσε μεταξύ της γενέτειράς της Αθήνας και Λονδίνου, όπου πήρε δυο μεταπτυχιακά διπλώματα και σπούδασε στο London School of Economics

Η Ελληνίδα πρώην δημοσιογράφος, μέλος γνωστής οικογένειας που συνδέεται με τον κατασκευαστικό τομέα στην αθηναική ριβιέρα, γιόρτασε φέτος 7 χρόνια γάμου στην Βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, με τον πρίγκιπα Φερνάντο ντε Μπορμπόν, τον 1ο ξάδελφο του Βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας.



Η Νάντια που ζει πια μόνιμα στη Μαδρίτη ανακοίνωσε πρόσφατα στον Ισπανικό Τύπο ότι είναι ενθουσιασμένη με την τελευταία της εμπειρία στην Κίνα όπου της έγινε η τιμή να γίνει η νονά ενός πλοίου τάνκερ 100.000 τόνων. Μια παράδοση που αγκάλιασε πρόσφατα στη Σαγκάη, σε μια τελετή που χαρακτήρισε εντυπωσιακή και που πριν από εκείνη έχουν ασκήσει προσωπικότητες όπως η βασίλισσα Ελισάβετ, πριγκίπισσα Νταϊάνα, Κέιτ Μίντλετον, Μάργκαρετ Θάτσερ, Όπρα Γουίνφρεϊ, Μαράια Κάρι, Σοφία Λόρεν και Πρισίλα Πρίσλει.

Ο Ισπανικός Τύπος ασχολήθηκε και με την ενδυματολογική επιλογή της Χαλαμανδάρη τονίζοντας ότι η επιλογή της σχεδιάστριας Carolina Herrera που διάλεξε για την περίσταση, δεν ήταν τυχαία καθώς η Herrera είναι φίλη του ζευγαριού και παραβρέθηκε και στη βάφτιση του γιου τους Nίκολας, που έγινε στη Μαδρίτη το 2016. Όσο για το φόρεμα που διάλεξε, είχε τον ίδιο κόκκινο τόνο με τη σημαία της Κίνας και όπως απαιτεί το πρωτόκολλο, ως νονά φόρεσε ένα κράνος όταν ανέβηκε στο πλοίο για να χαιρετήσει το πλήρωμα καθώς και λευκά γάντια που συμβόλιζαν τη μεγάλη σημασία της στιγμής όταν έκοψε το νήμα που έριξε το μπουκάλι της σαμπάνιας στην πλώρη του πλοίου.

Από τότε που βρέθηκε μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας κύριο ρόλο στη ζωή της παίζει ο μικρός της Βουρβώνος γιος, Νίκολας Γκόμεζ Αθέμπο Μπορμπόν, ανιψιός του βασιλιά Φελίπε και του βασιλιά Χουάν Κάρλος της Ισπανίας. Ο εφτάχρονος Νίκολας παραβρέθηκε πρόσφατα και στο Ισπανικό παλάτι, την ιστορική ημέρα που η ξαδέλφη του Πριγκίπισσα Λεονόρ, η μελλοντική βασίλισσα της Ισπανίας, ορκίστηκε πίστη στο Ισπανικό Σύνταγμα, ενώ ταυτόχρονα γιόρτασε και την ενηλικίωση της στα 18α γενέθλια της, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί πια να ενεργεί και ως αντιβασιλέας εν τη απουσία του πατέρα της Βασιλιά Φελίπε.

Στην Ελλάδα είχε ασκήσει τη δημοσιογραφία, στον γραπτό τύπο και την τηλεόραση ενώ τώρα δραστηριοποιείται στo real estate στην Αθηναική Ριβιέρα καθώς και στην παραγωγή ντοκιμαντέρ. Το τελευταίο ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετείχε ήταν το Draw with Me, του Έλληνα σκηνοθέτη Κ. Βενετόπουλου, το οποίο προλογεί η Jenifer Lopez