Ο Αντρέας Γιατράκος υποψήφιος για Grammy στα φετινά μουσικά βραβεία

Μεγάλη διάκριση για τον Ανδρέα Γιατράκο.

Ο Αντρέας Γιατράκος, ιδιοκτήτης της Ελληνικής δισκογραφικής εταιρείας Sonar music με δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους στη συλλογή του και γνωστός για τις συνεργασίες του ως παραγωγός με την Χάρις Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Βέρτη, Νότη Σφακιανάκη, Γιώργο Μαζωνάκη, Νίκο Μακρόπουλο, Σταμάτη Γονίδη και πολλούς άλλους είναι υποψήφιος στα φετινά βραβεία Grammy ως παραγωγός στον δίσκο «Colors of royal» του Julian Marley, γιου του θρυλικού Bob Marley με τον Antaeus στην κατηγορία Best Reggae Album of the year (Καλύτερο ρέγκε άλμπουμ της χρονιάς).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντρέας Γιατράκος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό ως παραγωγός, ενορχηστρωτής ή remixer όπως με τον Stevie Wonder, Nusrat Fateh Ali khan, Kate Anderson, Helena Zetova και πολλούς άλλους.

Προσωπικές του ethnic instrumental δουλειές έχουν κυκλοφορήσει σε δεκάδες χώρες και συλλογές όπως το διάσημο Buddha bar.

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι ανακάλυψε και εισήγαγε στη δισκογραφία τους Goin' Through,Tamta,C:real, Λάμπη Λιβιεράτο, Ελένη Φουρέιρα, ενώ ήταν μεταξύ άλλων και δημιουργός του γυναικείου συγκροτήματος Mystique.