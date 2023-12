Hilary Duff: Έγκυος στο 4ο παιδί της - Η χιουμοριστική αποκάλυψη

Hilary Duff: Με μία χριστουγεννιάτικη κάρτα όπου ποζάρει με όλη την οικογένειά της

Ευχάριστα νέα για τη Hilary Duff.

Η σταρ είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί της, το τρίτο που θα αποκτήσει μαζί με τον σύζυγό της Matthew Koma και προχώρησαν στην αποκάλυψη με μια χιουμοριστική χριστουγεννιάτικη κάρτα που ανάρτησε στα social media κι έγραφε: "So much for Silent Nights!", ενώ τη συνόδευε στη λεζάντα η φράση: «Έκπληξη έκπληξη!»

Η 36χρονη ποζάρει φορώντας πιτζάμες με όλη την οικογένειά της στο πλευρό της. Τον σύζυγό της Matthew Koma, τις κόρες τους Mae 5 ετών, τη δίχρονη Banks, και τον 11χρονο γιο της Luca, καρπός του έρωτά της με τον πρώην της Mike Comrie.

Γρήγορα η ανάρτησή της πλημμύρισε με ευχές από διασημότητες όπως η Ireland Baldwin και η Elle Fanning.

Δείτε την ανάρτησή της