Μαρί Σαντάλ: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρί Σαντάλ για την Ημέρα της Μητέρας

Η οικογένεια για τη Μαρί Σαντάλ είναι πάνω από όλα και έτσι τίμησε την ημέρα της μητέρας με μια οικογενειακή φωτογραφία από το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Με φόντο το γαλάζιο η Μαρί Σαντάλ, ο Παύλος και τα πέντε παιδιά τους η Μαρία-Ολυμπία, ο Κωνσταντίνος-Αλέξιος, ο Αχιλλέας-Ανδρέας, ο Οδυσσέας-Κίμωνας και ο Αριστείδης-Σταύρος είχαν φωτογραφηθεί όλοι μαζί.

«Απλώς η καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλους τους σπουδαίους» («Just the best job in the world. Happy UK Mother’s Day to all of the greats»), έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρί Σαντάλ.