Θα πας μόνη σου διακοπές; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Το να ταξιδέψεις μόνη σου σε κάποιον προορισμό, είναι μία εμπειρία που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου. Έτσι ισχυρίζονται τουλάχιστον όσοι πήραν την απόφαση να το τολμήσουν. Όπως μας δίδαξε και η -σχεδόν- οδύσσεια της Julia Roberts στην κινηματογραφική απόδοση του «Eat, Pray, Love», ένα ταξίδι με μοναδικό συνοδοιπόρο τον εαυτό σου, μπορεί να είναι ένα από τα πιο «πολύτιμα» δώρα που μπορείς να του κάνεις.

Ναι, τα ταξίδια με την παρέα, τον αγαπημένο ή την οικογένειά σου, μπορεί να σου χαρίσουν στιγμές αστείρευτου γέλιου που θα σας κάνουν να έρθετε ακόμη πιο κοντά και στο μέλλον θα μετατραπούν σε ανεξίτηλες αναμνήσεις. Το ίδιο όμως ισχύει και για τα πιο μοναχικά ταξίδια, αυτά όπου υπεύθυνη για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία σου είσαι αποκλειστικά και μόνο εσύ η ίδια. Αυτό είναι ίσως και η μεγαλύτερη πρόκληση σε ένα τέτοιο ταξίδι, το γεγονός πως είναι ξεκάθαρα στο χέρι σου πόσο καλά θα περάσεις ή όχι.

Αν αποφάσισες, λοιπόν, φέτος στις διακοπές σου να πραγματοποιήσεις το τολμηρό βήμα και να… σολάρεις στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το παρόν κείμενο δεν έχει σκοπό να σε αποτρέψει, αλλά αντίθετα να σε προετοιμάσει όσο καλύτερα μπορεί διά παν ενδεχόμενο. Που πάει να πει πως, υπάρχουν κάποια αναγκαία safety tips τα οποία καλό θα ήταν να γνωρίζεις.

«Πιάσε» ένα πιο local mood

Όχι μόνο γιατί έτσι θα γνωρίσεις καλύτερα τον προορισμό που επέλεξες να επισκεφθείς, αλλά γιατί η συμπεριφορά του ντόπιου είναι ο προστατευτικός «μανδύας» σου από εγκληματίες που πιθανόν καραδοκούν αναζητώντας εύκολες «λείες» όπως είναι οι τουρίστες, ειδικά οι τουρίστες που ταξιδεύουν μόνοι, όπως εσύ στην προκειμένη. Προσπάθησε λοιπόν να κάνεις όσο λιγότερο προφανές το γεγονός πως βρίσκεσαι εκεί για επίσκεψη, οργανώνοντας για παράδειγμα εκ των προτέρων τη διαδρομή που θα επιλέξεις να ακολουθήσεις, ώστε να μην χρειαστεί να στέκεσαι και να ανοίγεις κάθε λίγο και λιγάκι το χάρτη που αναπόφευκτα θα σε «προδώσει».

Κράτα ενήμερους τους κοντινούς σου

Προτού επιβιβαστείς για οπουδήποτε, βεβαιώσου πως υπάρχει έστω ένα κοντινό σου άτομο που γνωρίζει βασικές λεπτομέρειες του ταξιδιού σου, όπως μέρα και ώρα αναχώρησης, μέρα και ώρα επιστροφής, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ξενοδοχείου στο οποίο θα διαμένεις. Φρόντισε να ενημερώνεις καθημερινά με ένα σύντομο τηλεφώνημα τους δικούς σου για το ότι είσαι καλά και τι σκοπεύεις να κάνεις μέσα στην ημέρα, ώστε να έχουν μία εικόνα για το πού περίπου βρίσκεσαι.

Απέφυγε περιοχές που δεν έχεις βολιδοσκοπήσει

Εάν υπάρχουν περιοχές που δεν σου είναι τόσο οικείες, καλύτερα να τις αποφύγεις ειδικά αφότου έχει νυχτώσει. Όσο ανεξάντλητη κι αν είναι η θέλησή σου για εξερεύνηση, προτίμησε μετά τη δύση του ήλιου να βρίσκεσαι σε κεντρικά σημεία με πολλούς ανθρώπους, φώτα και θόρυβο, αφήνοντας όλες τις υπόλοιπες γειτονίες για το επόμενο πρωί.

Extra tip: Καλό θα ήταν να προνοήσεις από τη στιγμή κιόλας που θα πραγματοποιήσεις την κράτηση για το κατάλυμα στο οποίο θα διαμείνεις, ελέγχοντας από πληροφορίες στο διαδίκτυο κατά πόσο βρίσκεται με μία περιοχή ασφαλή.

Εξοπλίσου κατάλληλα

Το οποίο σημαίνει πως μπορεί το δωμάτιο του ξενοδοχείου να έχει κλειδαριά, εσύ όμως μπορείς πάντα να πάρεις ένα ειδικό πώμα ασφαλείας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή θα σε κάνει να αισθάνεσαι μεγαλύτερη ανακούφιση. Αν μάλιστα σκοπεύεις να μείνεις σε κάποιο ενοικιαζόμενο σπίτι ή δωμάτιο, ένα τέτοιο εξάρτημα είναι το λιγότερο αναγκαίο.

Μην ενημερώνεις τους πάντες

Ξέρω πως μπορεί να σου φαίνεται υπερβολικό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάντα τις προθέσεις που έχουν οι άλλοι για εμάς. Πόσω μάλλον άνθρωποι με κακές προθέσεις που αναζητούν έναν εύκολο στόχο, όπως αναφέραμε παραπάνω. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική σε ποιους γνωστοποιείς το ταξίδι σου, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού. Πίστεψέ με, κανένας ντόπιος δεν ενδιαφέρεται αν ταξιδεύεις μόνη ή με παρέα, οπότε για το δικό σου καλό, καλύτερα να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Μπορείς να μοιραστείς με όλους αναξεραίτως τη χαρά σου, όταν θα βρίσκεσαι πλέον σε «πάτρια» εδάφη.

Κράτα ένα οικονομικό «back up»

Κι όμως, σε πολλά ακριτικά νησιά ή περιοχές, υπάρχουν καταστήματα τα οποία δεν δέχονται πιστωτικές κάρτες. Για αυτό τον λόγο, καλό θα ήταν να έχεις κάποια επιπλέον μετρητά στο πορτοφόλι σου ή κρυμμένα στις αποσκευές σου πίσω στο δωμάτιο. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί ή αν θα προκύψει κάποιος… ανοιχτοχέρης στο δρόμο σου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χάσει πορτοφόλια, διαβατήρια, κάρτες σε ταξίδια και θα είναι κρίμα να γίνεις και εσύ μία από αυτούς, ειδικά τώρα που θα είσαι ολομόναχη. Μην ξεχάσεις επίσης να έχεις σε φωτογραφίες όλα τα αναγκαία έγγραφα στο κινητό σου ή «ανεβασμένα» online σε κάποιο cloud.

Last but not least, άκου το ένστικτό σου! Ναι, ίσως στα συναισθηματικά σου να σε έχει προδώσει ουκ ολίγες φορές, όταν όμως αισθάνεται την απειλή, το ένστικτό σου είναι το μεγαλύτερο όπλο που διαθέτεις! Είναι η έκτη… αίσθηση που «μυρίζεται» πως κάτι δεν πάει καλά και προσπαθεί να σε βάλει στη διαδικασία να αμφιβάλεις για αυτό ώστε να σε αποτρέψει από το να το κάνεις.