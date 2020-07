Γιατί τα αδέλφια τσακώνονται συνέχεια;

Αλήθεια, έχετε σκεφτεί γιατί τα αδέλφια μαλώνουν συνεχώς και διαφωνούν;

Ο ερχομός ενός νέου μέλους στην οικογένεια όταν ήδη υπάρχει ένα παιδί, αλλάζει τις ισορροπίες και τα δεδομένα. Είναι σημαντικό οι γονείς να προετοιμάζουν το έδαφος πριν τη γέννηση του μωρού, ώστε η περίοδος της προσαρμογής να διαρκέσει το ελάχιστο δυνατό.

Αυτό ωστόσο δεν αποκλείει τους συνεχείς τσακωμούς και καυγάδες μεταξύ αδελφών, όσο μεγαλώνουν. Αφορμή μπορεί να σταθεί το οτιδήποτε, από κάτι μικρό μέχρι κάτι σημαντικό, και οι στιγμές ηρεμίας στο σπίτι είναι ελάχιστες. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση;

Η Δρ Vanessa Lapointe ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου Parenting Right From the Start συμβουλεύει:

Η αντιπαλότητα αφορά τους γονείς

Η προετοιμασία του μεγαλύτερου αδερφού για την άφιξη ενός νέου μωρού είναι ένα στάδιο που δεν πρέπει να παραλείψουν οι γονείς. «Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η αντιπαλότητα, οι τσακωμοί και οι διαφωνίες ανάμεσα στα αδέλφια αφορούν κατά βάση εσάς! Η αγάπη σας θα χωριστεί στα δύο, ο χρόνος σας θα χωριστεί σε δύο κι έτσι υπάρχει ανταγωνισμός για το ποιος θα τα διεκδικήσει», εξηγεί η Vanessa Lapointe και προσθέτει: «Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορείτε να κάνετε είναι να μιλήσετε με το μεγαλύτερο παιδί σας εξηγώντας του ότι η καρδιά ενός γονιού δεν χωρίζεται με την άφιξη ενός νέου μωρού αλλά μεγαλώνει για να χωρέσει και τους δύο».

Βρείτε τις ισορροπίες

Η εξισορρόπηση των συχνά ανταγωνιστικών αναγκών των παιδιών σας είναι το ζητούμενο προκειμένου να αποφευχθούν οι εντάσεις μεταξύ των παιδιών. Ο τρόπος που θα κατανείμετε την προσοχή σας μεταξύ των παιδιών απαιτεί τη συνεργασία και των δύο γονιών.

Μη φωνάζετε με το παραμικρό

«Όταν έρχεται ένας μικρός αδερφός ή αδελφή στο σπίτι , θα υπάρξει μια αναταραχή στο σπίτι και πιθανόν να περάσουν κάποια χρόνια μέχρι να υπάρξει ισορροπία στις μεταξύ τους σχέσεις όμως αυτό δεν είναι κακό. Όμως μπορείτε να μιλάτε στα παιδιά σας λέγοντας ότι καταλαβαίνετε πώς νιώθουν. Κουβέντες όπως "μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να είσαι μεγάλη αδερφή, έτσι δεν είναι;" τα βοηθούν να νιώσουν πολύ καλύτερα από τις φωνές σας», εξηγεί η Vanessa Lapointe.