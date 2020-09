Τα παιδικά των 90s που αγαπήσαμε

Τα βλέπουμε ξανά

Το θέμα «παιδικά» είναι πολύ ευαίσθητο, γι’ αυτό και, όταν μιλάμε για αυτό, τα πράγματα σοβαρεύουν επικίνδυνα. Γιατί; Γιατί την εποχή των 90s, τα σαββατοκύριακα υπήρχε ολόκληρο τελετουργικό. Ξυπνούσες το πρωί κι αρχικά αφομοίωνες το πρώτο κύμα χαράς -αγαλλίασης, καλύτερα- που δεν έπρεπε να πας στο σχολείο. Μετά, σηκωνόσουν και, αφού ετοιμαζόσουν κι έτρωγες πρωινό, στηνόσουν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενες να πέσουν οι τίτλοι του αγαπημένου σου παιδικού.

«Πάλι Mickey Mouse;», έλεγε η δική μου μαμά, γιατί φυσικά όλα ήταν Mickey Mouse, και της έκανα νόημα να σταματήσει για να μη χάσω την επόμενη ατάκα του Ash Ketchum από την πόλη Πάλετ. Στα 90s αυτά περιμέναμε. Και, παράλληλα, παίρναμε τηλέφωνο την κολλητή ή τον κολλητό για να σχολιάσουμε όσα συνέβαιναν μπροστά μας. Α, ναι, και να δούμε πώς θα υποδυθούμε τους χαρακτήρες την επόμενη φορά που θα συναντιόμασταν.

Τα κινούμενα σχέδια ήταν, είναι και θα είναι έρωτας. Αλλά, όσο και να βελτιώνονται τα γραφικά και να καλυτερεύει η ποιότητα της εικόνας και του ήχου, είναι μερικές σειρές των 90s που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Απλά, όμορφα και ξεκάθαρα.

ThunderCats

Ok, ναι. Δεν έχουμε κρύψει την αγάπη μας για τους ThunderCats και δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα. Τότε ο Lion-O κι η ομάδα του ήταν κάτι αντίστοιχο με τους σημερινούς Avengers. Προφανώς όχι στο level των Avengers, αλλά για τα νιάτα μας έκαναν όπως έπρεπε τη δουλειά τους. Συν ότι έπαιζαν κάθε εβδομάδα στην τηλεόραση, οπότε από ένα σημείο και μετά υπήρχε ένα δέσιμο με τους χαρακτήρες. Ο καθένας από εμάς είχε διαλέξει τον αγαπημένο του πρωταγωνιστή και, άσχετα με το αν αυτός ήταν ο αρχηγός -could be Thor- φαντασιωνόταν να κρατάει το σπαθί των οιωνών, φωνάζοντας το κλασικό, αγαπημένο motto. Και μιας και το είπαμε... «Thunder Thunder Thunder Thundercats hooo»

Pokémon

Μάλλον εδώ δε χρειάζονται συστάσεις. Η ιστορία των Pokémon μιλάει από μόνη της. Αν ήσουν παιδί την εποχή των 90s, είχες πολύ ξεκάθαρη στο μυαλό σου τη λίστα με τα Pokemon που ήθελες να έχεις στην κατοχή σου, στο πολύ ρεαλιστικό -#not- σενάριο που έβγαινες στον δρόμο και μπορούσες να τα βάλεις να παλέψουν με τους αντιπάλους σου για να μεγαλώσεις τη συλλογή σου. Όλοι θέλαμε έναν Pikachu. Όχι μόνο για τις μάχες, αλλά και για να τον κάνουμε τον νέο μας κολλητό. Λίγο «pika pika» στο κάτω-κάτω. Κι αν δε μας πιστεύεις, δες τα πάνω από 270 εκατομμύρια αντίτυπα που έχουν πουλήσει τα βιντεοπαιχνίδια και τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη που έχει αποφέρει ολόκληρο το franchise στους δημιουργούς.

Power Rangers

Ναι, κι άλλο team ηρώων. Τι να πούμε, μάλλον θέλουμε να γίνουμε κάτι σαν τον Nick Fury και να δημιουργήσουμε ομάδες διάσωσης του κόσμου. Ή να τον περιμένουμε να μας κάνει recruiting, να βάλουμε τις στολές μας και να ριχτούμε στην πρώτη μας αποστολή. Τουλάχιστον, βλέποντας Power Rangers κάτι τέτοιο είχαμε στο μυαλό μας. Το χρώμα ήταν προφανώς ύψιστης σημασίας και δεν ήταν λίγες οι φορές που καταλήγαμε να τσακωνόμαστε για το ποιος θα πάρει τα πιο περιζήτητα, τύπου κόκκινος και ροζ. Easter Egg της υπόθεσης: Κάναμε -ή μάλλον προσπαθούσαμε- τις κινήσεις από τις πολεμικές τους τέχνες και, αν υπήρχαν ντοκουμέντο σήμερα, θα μας ευχαριστούσες για πολύ καιρό.