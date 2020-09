Κάντο όπως η Ελεονώρα Μελέτη: To πιο chic κοστούμι για το γραφείο

Βρήκαμε το πιο ωραίο και chic κοστούμι για αυτήν την εποχή.

Η παρουσιάστρια Ελεονώρα Μελέτη δε σταματά να πραγματοποιεί κομψές εμφανίσεις. Από τις 11.00 μέχρι τη 13.00 η γλυκιά παρουσιάστρια ενημερώνει το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την συχνότητα του Alpha για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ παράλληλα «γεμίζει» την οθόνη μας στυλιστική έμπνευση.

Σε μία από τις εκπομπές της εβδομάδας αυτής, η πανέμορφη Ελεονώρα επέλεξε ένα εμφανιστεί με ένα office chic look, το οποίο αποτελείτο από κοστούμι Forel σε έντονο ροζ χρώμα, λευκό lingerie top από προσωπική συλλογή της παρουσιάστριας, και πέδιλα της εταιρείας Haralas. Το look της επιμελήθηκε η fashion expert/stylist, Ίρις Λεονταρίτη και το μακιγιάζ και τα μαλλιά της ο make up artist/hair expert, Θάνος Βογιατζής.

Η Ελεονώρα, όπως θα δεις στο παρακάτω βίντεο, επέλεξε ένα από τα staples κάθε γυναικείας γκαρνταρόμπας- που δεν είναι άλλο από το κοστούμι- σε μια υπέροχη απόχρωση που ταιριάζει τέλεια σε ξανθές, ενώ τόνιζε και τα γαλαζοπράσινα μάτια της.

Ένα κοστούμι- ειδικά σε αυτήν την girly απόχρωση του ροζ- μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες της ημέρας. Με πέδιλα ή γόβες μπορεί άνετα να υποστηρίξει ένα office chic look, αλλά μπορεί να συνδυαστεί και με sneakers ή oxfords σε περίπτωση που δεν αντέχεις τα ψηλοτάκουνα για πολλές ώρες μέσα στην ημέρα.

Για ακόμη μια φορά, λοιπόν, η υπέρκομψη Ελεονώρα παρέδωσε μάθημα στυλ και μας έβαλε στο δρόμο για περισσότερη στυλιστική «Μελέτη».