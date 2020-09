Τελικά, πρέπει να συγκρίνουμε τη σχέση μας με τις άλλες;

Επηρέαζεσαι αρκετά από τα ''τέλεια'' ζευγάρια των social media και θεωρείς πως η δική σου σχέση δεν είναι και η ιδανική;

Υπάρχουν πολλά ζευγάρια εκεί έξω που μας αφήνουν μέσω των social media να τρυπώσουμε για τα καλά μέσα στη σχέση του. Βλέπουμε μέσω ig stories ή posts με τι πρωινό συνοδεύουν τον καφέ τους, ποια διαδρομή επιλέγουν για το καθιερωμένο απογευματινό τους τρέξιμο, που πέρασαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Αυτό που δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε, είναι πως τη στιγμή που εμείς σκρολάρουμε ανελέητα καταβροχθίζοντας αμάσητες πληροφορίες, τα post που κάνουν παρέλαση από την οθόνη μας, είναι ως επί το πλείστων μια σειρά από «fake news».

Ομολογουμένως ο παραπάνω χαρακτηρισμός είναι κάπως ακραίος, ωστόσο δεν φταίω εγώ που το συντριπτικό ποσοστό των couple posts, παρουσιάζει κινηματογραφικά highlights απερίγραπτης ευτυχίας. Ακόμη και κάποιος λιγότερο ανυποψίαστος από εμένα, θα έμπαινε στη διαδικασία να αναρωτηθεί: Is this the real life or is this just fantasy; Γιατί στην πραγματικότητα, αυτό που η ζωή μας έχει διδάξει -από την καλή και την ανάποδη-, είναι πως δεν υπάρχει ενήλικη σχέση, η οποία να μην περιλαμβάνει βαρετά βράδια μπροστά από την τηλεόραση, τσακωμούς για την ακαταστασία στο μπάνιο, εκρηκτικές διαφωνίες σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας -που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στον χωρισμό.

Το γεγονός πως οι ψηφιακοί μας φίλοι, επιλέγουν να μοστράρουν με κάθε επισημότητα, μία πολύ συγκεκριμένη πλευρά της σχέσης τους, δηλαδή αυτή που τους θέλει να ζουν «happily ever after», δεν σημαίνει απλώς πως κάτι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν; Την πραγματικότητα που εκείνοι αλλά και εμείς βιώνουμε καθημερινά με τον σύντροφό μας. Οι φιλτραρισμένες και επιμελημένες φωτογραφίες τους, μας κάνουν να αναρωτιόμαστε κάθε φορά που σβήνουμε την οθόνη του κινητού: Γιατί εγώ με τον σύντροφό μου δεν κάνουμε πεζοπορίες στο Περού; Ακόμη και αν ποτέ πριν δεν σε ενδιέφερε να ζήσεις μία τέτοια εμπειρία. Όταν σκέψεις παρόμοιες με την παραπάνω, αρχίσουν να συσσωρεύονται, σύντομα μετατρέπονται σε στρες και είναι θέμα χρόνου να αρχίσεις να αισθάνεσαι μόνη, πράγμα που αργά ή γρήγορα θα εκφραστεί μέσα στη σχέση σου. Για να προλάβεις, λοιπόν, αυτή την… πανωλεθρία, παρακάτω υπάρχουν συγκεντρωμένοι οι αμυντικοί μηχανισμοί, που θα σε προστατεύσουν την καρδιά, το μυαλό και τη σχέση σου, από τα πυρά των «σχεσάκιδων» που πολιορκούν την αρχική σου σελίδα.