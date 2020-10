Ο Stevie Wonder επιστρέφει με νέα τραγούδια για τις φυλετικές διακρίσεις

O ανεπανάληπτος μουσικός επιστρέφει με 2 τραγούδια-έκπληξη.

Ο Stevie -όπως τον αποκαλούν οι fans του- έπειτα από 15 χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία επιστρέφει γεμάτος εκπλήξεις. Την περασμένη εβδομάδα, το Hall of Famer ανακοίνωσε την κυκλοφορία δύο καινούργιων τραγουδιών του εξαιρετικού Stevie Wonder. Και αυτή την έκπληξη τη συνόδευσε με μία δεύτερη: ο Stevie Wonder θα κυκλοφορήσει τα τραγούδια στη δική του δισκογραφική εταιρεία, τη So What the Fuss Records, αποχωριζόμενος τη Motown που, από το 1962, ήταν το μουσικό του σπίτι.

Ο Stevie Wonder έχει χάσει την υπομονή του με την έλλειψη προόδου προς τη φυλετική δικαιοσύνη στην Αμερική, και το νέο του τραγούδι «Can't Put It in the Hands of Fate» φέρνει νέες λεπτομέρειες στα συναισθήματα που τραγούδησε στο «You Haven't Done Nothin» το 1974. «Λέτε ότι μας βαρεθήκατε που διαμαρτυρόμαστε, εγώ λέω ότι δεν είμαστε αρκετά κουρασμένοι για να κάνουμε μια αλλαγή», τραγουδά ο Wonder. «Λέτε απλώς να περιμένουμε, εγώ λέω όχι πια», είναι οι στίχοι του νέου του τραγουδιού που μιλούν για την αντίδραση των Αμερικανών στις φυλετικές διακρίσεις. Οι εκπληκτικές μελωδίες του Stevie Wonder έρχονται να αγκαλιάσουν τον δυναμικό ήχο της σημερινής ραπ μουσικής που εκφράζει την δυσαρέσκεια και την αντίδραση στο σαθρό κατεστημένο.

Μιλώντας μέσω Zoom από την κατοικία του στη νότια Καλιφόρνια, ο Stevie Wonder είπε ότι άρχισε να γράφει το «Where Is Our Love Song» το 1968, σε ηλικία 18 χρόνων. Το ανέσυρε προσφάτως, το συμπλήρωσε με καινούργιους στίχους και κάλεσε τον Gary Clark Jr. στην κιθάρα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του τραγουδιού θα πάνε στην οργάνωση Feeding America, η οποία, όπως ο ίδιος εξήγησε, ζητά δωρεές συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να βοηθήσει οικογένειες σε όλη τη χώρα που έχουν ανάγκη.