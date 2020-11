Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας: Τα tips της ειδικού που πρέπει να ξέρεις

Γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας με τα μυστικά της Δέσποινας Μαρσέλου

Ναι στην χορτοφαγία: Τα υπέρ στη υγεία

Απώλεια βάρους

Η vegan διατροφή μας παρέχει λιγότερες θερμίδες, ακόμη κι από μια χορτοφαγική διατροφή, καθώς εκτός της αποχής από το κρέας, προστίθεται και η αποχή από τα λιπαρά των γαλακτοκομικών (γάλα, τυρί, βούτυρο κ.ο.κ.). Τα φρούτα, τα δημητριακά και τα λαχανικά έχουν πολύ χαμηλότερη έως καθόλου περιεκτικότητα σε λιπαρά σε σχέση με το κρέας και τα γαλακτοκομικά κι αν αναλογιστούμε ότι το λίπος αποδίδει μεγαλύτερο όγκο θερμίδων από τους υδατάνθρακες, καταλαβαίνουμε πως μια διατροφή που βασίζεται σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά είναι πολύ πιο ελαφριά και φιλική προς τη σιλουέτα.

Μειώνεται ο κίνδυνος ορισμένων σοβαρών ασθενειών

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Science, η vegan διατροφή είναι πιο αποτελεσματική από την απλή χορτοφαγία σε σχέση με την υπέρταση, τον διαβήτη τύπου 2 και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Το συν της είναι η χαμηλή περιεκτικότητά της σε κορεσμένα λίπη και τρανς λιπαρά, αλλά και το ότι οι vegan έχουν μικρότερη πιθανότητα να καταλήξουν παχύσαρκοι, ενώ παρουσιάζουν χαμηλότερη πίεση και χοληστερίνη. Ακόμη, τα φυτοχημικά και τα αντιοξειδωτικά των φρούτων και των λαχανικών μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, όπως του καρκίνου.

