Ο γόης του Hollywood επιστρέφει με την περιπέτεια που λατρέψαμε

Είναι ένα είδος που του ταιριάζει πολύ.

Ο παγκόσμιος κινηματογράφος περιλαμβάνει σήμερα μία τεράστια λίστα με ονόματα ηθοποιών. Αν λάβεις υπόψιν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες που φέρνει δισεκατομμύρια έσοδα δεν είναι να απορείς. Η διαρκής ζήτηση σε ταινίες έχει «ανοίξει» πολύ τον κύκλο και κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι νέοι ηθοποιοί δοκιμάζουν την τύχη τους. Ωραίο και επιβαλλόμενο, αλλά όσο ωραίοι κι αν είναι οι καινούργιοι άλλο τόσο είναι και οι παλιοί.

Ο Gerard Butler, για παράδειγμα, είναι ένα από τα ονόματα που για καιρό πια ακούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει παίξει στις ταινίες που οι περισσότεροι ονομάζουν «ποιοτικές», αλλά σίγουρα έχει πρωταγωνιστήσει σε παραγωγές που πήγαν αρκετά καλά στο να μας διασκεδάσουν. Οι 300, για παράδειγμα, στην Ελλάδα έγιναν μεγάλη επιτυχία, ακριβώς και λόγω της σύνδεσης με τη χώρα μας.

Τα χρόνια, ωστόσο, περνούσαν και ο Butler προσέθετε πληθώρα ταινιών στο βιογραφικό του, κυρίως στο genre της περιπέτειας. Ώσπου έφτασε το 2013 το Olympus Has Fallen, το οποίο ακολουθήθηκε από το London Has Fallen το 2016 και το Angel Has Fallen το 2019.

Τώρα, λοιπόν, ένας νέος τίτλος ταινίας -Night Has Fallen- ανακοινώθηκε από τα Millennium Media κατά τη διάρκεια του ετήσιου event του American Film Market. Πληροφορίες θέλουν τον Butler να έχει ήδη συμφωνήσει για την αναβίωση του Mike Banning στην τέταρτη ταινία του franchise, ενώ το IMDb το έχει ήδη προσθέσει στη λίστα με τα pre-production πρότζεκτ που έχει αναλάβει.

Για την ταινία, θα επιστρέψει και ο co-writer και σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Ric Roman Waugh, χωρίς να ξέρουμε αν θα έχει κάποιον ρόλο και στη γραφή του σεναρίου στο πλευρό του Robert Mark Kamen.