Και να τα ακούς όταν βγαίνεις για τη μετακίνηση 6

Η πανδημία που μας έχει κατακλύσει εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει αλλάξει άρδην τη ζωή μας. Την καθημερινότητά μας, τις συνήθειες μας, ακόμη και τις συναντήσεις με αγαπημένα μας πρόσωπα. Πλέον για να κυκλοφορήσεις χρειάζεται να φοράς μάσκα, να κρατάς αποστάσεις δύο μέτρων και να μη βλέπεις τους δικούς σου ανθρώπους για να προστατέψεις τόσο εκείνους, όσο κι εσένα.

Κάτι ακόμη που έχει επηρεαστεί είναι και η καθημερινή σου γυμναστική. Μπορεί όσο τα γυμναστήρια ήταν ανοιχτά να μην τιμούσες ιδιαίτερα τη συνδρομή που είχες πληρώσει, τώρα όμως που είναι κλειστά, εκμεταλλεύεσαι όσο περισσότερο μπορείς το μήνυμα με τον κωδικό 6 προκειμένου να βγεις για περπάτημα ή τρέξιμο και να ξεφύγεις από τη δουλειά και την κλεισούρα.

#1. "HIGHER LOVE" BY KYGO AND WHITNEY HOUSTON

#2. "GET ME BODIED" (EXTENDED VERSION) BY BEYONCE'

Αν συνηθίζεις να αθλείσαι μόνη σου, τότε σίγουρα θα έχεις μαζί σου και τα ακουστικά σου για να ακούς την αγαπημένη σου μουσική. Και αν έψαχνες και δεν ήξερες τι να βάλεις στη λίστα σου, σου βρήκαμε 6 τραγούδια για να τα προσθέσεις και να κάνεις γυμναστική ακόμη πιο χαρούμενη.

#3. "GIRLS LIKE YOU" BY MAROON 5

#4. "MI GENTE" (BASS BOOSTED VERSION) BY J BALVIN, WILLY WILLIAM, AND BEYONCE'

#5. "FIREWORK" BY KATY PERRY

#6. "I LIKE IT" BY CARDI B